Mijn dochter wil een hond. Nu zullen er mensen zijn die zeggen: leuk toch, doen! Ik behoor niet tot die categorie mensen. Ik ben bang voor honden, of althans, voor honden die ik niet ken. Als kind ben ik twee keer goed te grazen genomen. Tijdens het hardlopen gaat mijn hartslag naar 300 op het moment dat er een loslopende hond op mij komt afrennen. Ik denk zeker te weten dat zijn tanden diep in mijn gespierde kuit zullen verdwijnen en ik zwaar gehavend en bloedend op de eerste hulp beland.

Al tijden is mijn dochter op marktplaats naar honden aan het zoeken. Diego, Lav, Teddy, Dena en Dingo kwamen voorbij in mijn app. Schattige plaatjes van zielig kijkende honden op zoek naar een baasje. IK WIL GEEN HOND! App ik haar dan terug. De volgende dag zitten ze opnieuw in mijn app. Om naar te kijken, zegt ze, leuk toch? Oké, Dingo is wel een schatje, ja oké, inderdaad. Een adoptiehond, ik kende het begrip nog niet als zodanig en om heel eerlijk te zijn wilde ik dat graag zo houden.

Op Lefkas speurden haar ogen iedere straat af naar treurige straathonden, want Griekenland staat bekend om de vele zwerfhonden en katten. Wanneer ze weer een exemplaar zag strompelen griste ze haar iphone tevoorschijn en maakte een foto. ,,We kunnen er toch één van hier meenemen?” Ik was bijna hyperventilerend het ravijn in gereden, want nee, we kunnen er zéker geen een van hier meenemen. Ze had het natuurlijk allemaal al bij elkaar gegoogled, wat er nodig zou zijn om een Dingo naar Nederland te halen. Ze liet me zielige filmpjes zien van piepende puppies die uit de Griekse bergen gered werden.