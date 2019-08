‘Ik wil een netwerk’: hartenkreet eenzame Nadï op Twitter leidt tot ontmoetingen

Het bericht verstuurde ze in een opwelling, nadat een afspraak met haar fysiotherapeut niet doorging. En toen ze ook nog te horen kreeg dat ze voorlopig niet kon rekenen op een maatje, een vrijwilliger die met haar dingen wil ondernemen, was ze er klaar mee: ,,Ik moest het eenzame gevoel even van me afschrijven. Ik dacht: ik zet het als uitlaatklep op Twitter. Daar kent niemand me, ik had vier volgers, en dan ben ik het lekker kwijt.”



Binnen de kortste keren werd haar bericht door honderden mensen gelezen en de afgelopen dagen kwam er een storm van online berichten over haar heen. Nadï's tweet is viraal gegaan en dat merkt ze. ,,Bizar, maar heel mooi. Lieve reacties, ik ben bijna fulltime bezig om iedereen te antwoorden.”

Haast elke dag alleen

Nadï van de Watering is haast iedere dag alleen, dat komt mede door haar gezondheidsproblemen. Sinds haar zesde kampt ze met chronische vermoeidheid en een darmaandoening. Ze moest hiervoor meerdere grote operaties ondergaan en lag lange periodes in het ziekenhuis. Naar school gaan zat er nauwelijks in voor 25-jarige, waardoor ze weinig in contact kwam met leeftijdsgenoten.



Nog steeds is het lastig om sociale contacten op te doen, want studeren, werken en uitgaan is niet mogelijk. Haar stoma zorgt ervoor dat ze niet de deur uit kan wanneer ze wil om bij mensen langs te gaan. ,,Mijn vriendenkring is erg klein geworden. En door mijn gezondheid en weinig geld, ik leef van een uitkering, kan ik maar een paar keer per jaar naar hen toe.”

Quote Lieve reacties, ik ben haast fulltime bezig om iedereen te antwoorden Nadï van de Watering, .

Herkenning

Graag wil ze uit dat isolement komen. Vandaar de tweet. Nu, een week na haar hartenkreet, heeft Van de Watering online meer contact dan ooit. ,,Mijn inbox zit vol. Mensen willen me graag helpen. Maar ook zijn er veel jonge mensen die een berichtje sturen dat ze zich herkennen in mijn situatie. Schrijnend om te merken hoeveel jongeren met eenzaamheid kampen, net als ik.”



De vermoeidheid slaat zichtbaar toe nu ze bezig is met het tweede interview op de dag. De afgelopen week hield ze al vier interviews met verschillende media om eenzaamheid bij jongeren aan te kaarten. In de tussentijd probeert ze zo veel mogelijk lotgenoten een bericht terug te sturen. ,,Best wel vermoeiend, maar het geeft tegelijk ook een pak energie. Op deze manier probeer ik mijn steentje bijdragen.”

Quote Schrijnend om te merken hoeveel jongeren met eenzaam­heid kampen Nadï van de Watering, .

Drukte van jewelste

Volledig scherm Nadï van de Watering. © Bert Beelen Door de voortdurende media-aandacht blijft het een drukte van jewelste voor Nadï. Maar wat blijft er uiteindelijk over van de massale virtuele aandacht?



In een week tijd heeft het er in ieder geval al voor gezorgd dat ze drie afspraken heeft. ,,Afgelopen zaterdag heb ik een kop koffie gedronken met een wat oudere vrouw. Zij woont en werkt samen met haar man op een binnenvaartschip en herkende zich in mijn tweet over eenzaamheid. het was wel even spannend maar vooral erg gezellig.”



Ook vandaag (donderdag) en zaterdag heeft Van de Watering afspraken. Deze ochtend gaat ze in de Nijmeegse binnenstad een kop koffie drinken met een leeftijdsgenoot die haar tweet had gezien. ,,Ik heb er echt zin in, vooral omdat het iemand van mijn eigen leeftijd is.”

Eerste stap om eenzaamheid te verhelpen