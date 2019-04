Ik wist dat hij me ging verkrachten

Met bonzend hart loop ik naar mijn voordeur, mijn telefoon in mijn hand geklemd. Het is ‘s avonds laat, ik weet zeker dat ik nu een mes tussen mijn ribben krijg. Visioenen van mijzelf, liggend in een plas bloed, ik heb ze al net iets te vaak gezien. In parkeergarages meerdere keren -ik leer slecht blijkbaar- in Amsterdam wist ik zeker dat mijn laatste uur geslagen had toen ik op hoge hakken en in een minirok notabene, wie doet dat nou tegenwoordig, alleen door de doodstille betonnen kolos klakte. Er stond een man bij de betaalautomaat en ik wist gewoon dat hij me ging verkrachten, dat was mijn verdiende loon, had ik hier maar niet voor het grijpen moeten zijn.

Als kind fietste ik al doodsbang naar mijn huis in Gorssel, door het donkere bos, er vast van overtuigd dat er een enge man uit tevoorschijn zou springen om mij zijn busje in te sleuren. Godzijdank kwam ik zwetend thuis, veilig, niks aan de hand natuurlijk. Tijdens mijn studententijd waarde de Utrechtse serieverkrachter daar rond, met alle angsten en zweetaanvallen bij donkere viaducten en na liederlijke avonden stappen tot gevolg.

Sinds ik in Zutphen woon heb ik zo mijn hartverzakkingsplekken. Zo loop ik liever niet na elf uur ‘s avonds achter het station. Ook het hondendrollenpoortje, zoals we het hofje zijn gaan noemen vlakbij mijn huis, vermijd ik liever in de avond. Net iets te vaak wandel ik er semi nonchalant, maar inwendig stervend van angst langs groepjes schreeuwende jonge mannen. Is het geluk of toeval, dat mijn visioenen nooit werkelijkheid werden?