In acht jaar tijd bijna miljoen dieren overleden door stalbranden: Gelderland en Overijssel in top-3

Veehouders vallen over conclusie Veilig­heids­raad stalbran­den: ‘Ik had onze kippen er nooit op tijd uit kunnen krijgen’

Harde conclusies trekt de Veiligheidsraad in het rapport over de maatregelen die stalhouders hadden kunnen nemen om stalbranden te voorkomen. Dat rapport is vandaag gepubliceerd. De Nijkerkse pluimveehouder Killian van Ramshorst heeft in 2019 16.000 kippen verloren bij een stalbrand. ,,De Veiligheidsraad kan wel roepen dat we stalbranden moeten voorkomen, maar het is heel lastig omdat de oorzaak van een stalbrand vaak niet te vinden is.”

24 maart