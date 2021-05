In een drukke rij wachten voor een winkel: hoeveel risico loop ik om besmet te raken?

Drukte in de binnenste­den op eerste ‘versoepel­za­ter­dag’, ingrijpen hoeft niet

1 mei In de binnensteden in onze regio is het flink druk. Sinds woensdag is het winkelen op afspraak verdwenen en mogen de terrassen weer open. Daar maakt het publiek in de stad graag gebruik van. ,,Het is heel erg druk, maar we hebben nog niet hoeven ingrijpen.”