In Gelderland stierven meer mensen dan verwacht, in Flevoland minder en Overijssel volgt landelijke trend

Er stierven in week 24 in Nederland 2.855 mensen. Dat waren er honderd meer dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had verwacht. Een aanzienlijk deel van deze oversterfte lijkt op het conto te komen van Gelderland. In Flevoland stierven minder mensen dan verwacht, Overijssel volgt de landelijke trend.

Dat blijkt uit de wekelijkse sterftecijfers die het CBS bekend heeft gemaakt. Het RIVM registreerde in week 24 (14 tot en met 20 juni) officieel acht mensen die overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus.

Hieronder is te zien dat er in week 24 van 2021 meer mensen stierven dan in de week ervoor en meer dan in week 24 van 2019 en 2020:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oversterfte

Sinds het begin van de tweede coronagolf in september vorig jaar, lag de wekelijkse sterfte gedurende een langere tijd hoger dan verwacht. Dat verschijnsel noemt het CBS oversterfte (zie voor uitleg het kader onder dit artikel).

Vanaf de jaarwisseling laat dit oversterftecijfer een overwegend dalende lijn zien. Volgens het CBS was alleen in de laatste week van april duidelijk sprake van oversterfte, maar sindsdien is dit aantal veelal gelijk aan wat verwacht kan worden of iets hoger.

Flevoland

Van de 2.855 mensen die in week 24 stierven in Nederland, kwamen er 36 in Flevoland, 397 in Gelderland en 208 in Overijssel. Dat komt neer op 641 mensen. Een week eerder waren dat er 630.

Het CBS houdt geen aparte oversterftecijfers bij van provincies, maar uit de grafieken valt af te lezen dat er in week 24 hoogstwaarschijnlijk geen sprake was van oversterfte in Flevoland. Er stierven in die week van 2021 minder mensen dan in dezelfde week van de twee voorgaande jaren en het zijn er minder dan de week ervoor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gelderland

In tegenstelling tot Flevoland, valt uit de grafiek af te lezen dat Gelderland waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de oversterfte voor zijn rekening neemt. Er stierven meer mensen dan vorige week en ten opzichte van de twee jaren ervoor, laat week 24 van 2021 een stijging zien van meer dan zestig doden.

In 2019 en 2020 stierven er in deze provincie respectievelijk 330 en 334 mensen, in 2021 waren dat er 397.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Overijssel

De provincie Overijssel zit tussen Flevoland en Gelderland in qua sterftecijfers en lijkt de landelijke trend te volgen (lichte oversterfte). Er stierven in week 24 iets minder mensen dan in week 23, maar ten opzichte van 2019 en 2020 laat deze provincie een lichte stijging zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoe rekent het CBS oversterfte uit? Het CBS spreekt van oversterfte als het aantal waargenomen overledenen in een bepaalde periode hoger is dan het aantal verwachte overledenen. Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was geweest, wordt door het CBS geschat op basis van waargenomen sterfte in de afgelopen vijf jaar. Eerst wordt voor elk jaar de sterfte per week bepaald. Vervolgens wordt per week een gemiddelde van de sterfte in die week en de zes omliggende weken bepaald. Deze gemiddelde sterfte per week levert een benadering op van de verwachte wekelijkse sterfte. Met behulp van de prognose van bevolkingsontwikkeling wordt de verwachte sterfte per week herschaald om rekening te houden met bevolkingsgroei, vergrijzing en oplopende levensverwachting. Marges rond de verwachte sterfte zijn geschat op basis van de waargenomen spreiding in de sterfte per week in de afgelopen vijf jaar.