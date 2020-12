In Noord- en Oost-Gelderland gingen meeste middelbare scholen dicht vanwege corona

VIDEO Brandbom aan boord vissers­boot volgend incident in slepend conflict Genemuider vissersfa­mi­lie

13 november Aan netten op de boot van beroepsvisser Ben Timmerman uit Genemuiden is in de nacht van zaterdag op zondag voor enkele tienduizenden euro’s schade aangericht. Hij zegt dat er een brandbom aan boord is gegooid. Volgens Timmerman is het incident een volgend hoofdstuk in een conflict met zijn twee broers, een gevolg van de opsplitsing van het familiebedrijf.