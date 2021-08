Invasie e-choppers leidt tot irritatie in Veluwse bossen: ‘Op smalle paden geldt recht van de sterkste’

Zomerdruk­te op smalle Veluwse fietspaden: ‘Hoe houd je afstand op een pad dat 1,60 meter breed is?’

18 juli Al jaren pleit de Fietsersbond in Gelderland voor het verbreden van de fietspaden op de Veluwe. Door de coronacrisis en het ‘nieuwe normaal’ is deze discussie urgenter dan ooit, zeker nu de regio de komende twee maanden weer wordt overspoeld door hordes toeristen. Want hoe houd je anderhalve meter afstand op een smal fietspad?