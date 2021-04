Isala in Zwolle en Deventer Ziekenhuis krijgen tóch extra geld voor IC-capaciteit; rechtszaak voorkomen

Shoppen zonder afspraak? Winkelier knijpt nog wel eens een oogje toe: ‘We lopen tonnen omzet mis’

2 april ,,Goedemiddag! Mogen we een afspraak maken?”, vraagt een jong stelletje met bloemenmondkapjes op in koor. De medewerker van de Apeldoornse schoenenwinkel reageert blij. ,,Ik pak de agenda erbij. Wanneer had u graag willen komen?” Nu, is het antwoord. ,,Ik noteer even uw naam en telefoonnummer. Als u geen klachten heeft, mag u van mij best even binnenkijken. Gaat uw gang!”