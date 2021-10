Ja, er zijn te veel sportscholen in Oost-Nederland. Maar ook ja, ‘we hebben ze straks hard nodig’

Rutger Brakel (34) is eigenaar van negen ProFit Gym sportclubs in het het noordoosten van het land, waaronder in Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Afgelopen maand opende hij een vestiging in Groningen. Raalte stond ook nog op zijn verlanglijstje. Die stelt hij toch maar even uit. Want fitnesscentra hebben het zwaar. De pandemie zorgde bij de sportscholen van de Ommenaar voor een ledenverlies van 35 tot 40 procent. ,,Mensen stopten met hetzelfde gemak als waarmee ze lid werden toen we door corona voor onbeperkte tijd dicht moesten.”