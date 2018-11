Jas kan weer uit: Dinsdag sneuvelt mogelijk een weerrecord

De keren dat het in dit deel van het land zo laat in het jaar ook 20 graden was is zeldzaam. ,,Dat is in 1899 geweest”, zo leert een duik in de historische cijfers. Maar feit is dat de komende dagen bijzonder zachte lucht vanaf Italië onze kant op komt. Dinsdag wordt daardoor voor de komende week de warmste dag met temperaturen tussen 14 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Dinsdag wordt mogelijk het dertiende warmte-dagrecord van dit jaar verbroken, zo voorziet meteoroloog Huirne.