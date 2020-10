Je kind alleen de club laten oplopen, het heeft ook zo zijn voordelen

Het klimaatak­koord van Parijs bereikt onze achtertuin: waar komen de windmolens en zonnepar­ken?

1 oktober Waar komen straks de windmolens en zonneparken als we het klimaatakkoord van Parijs vertalen naar onze achtertuin? Dat antwoord is (nog) niet precies te geven, maar de Regionale Energie Strategie (RES) die elke regio maakt, biedt een inkijkje. In Klarenbeek, waar twintig windmolens staan ingetekend, hebben inwoners al slapeloze nachten.