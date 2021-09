Jeugdzorg verliesgevend? Deze bedrijven noteerden enorme winsten

Waar gemeenten kopzorgen hebben over tekorten op de jeugdzorg, maken sommige aanbieders juist mooie winsten. Organisaties uit Apeldoorn, IJsselmuiden, Hardenberg en Dronten staan prominent in de top-tienlijstjes die Follow the Money vandaag publiceert in samenwerking met de Stentor .

Voor gemeenten is de steeds duurder wordende jeugdzorg uitgegroeid tot hoofdpijndossier. Grote jeugdzorgaanbieders raakten in zwaar weer. Toch zijn er aanbieders die wel een goede boterham in de jeugdzorg verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money, waarbij de jaarrekeningen van 1458 organisaties zijn bekeken en vergeleken. Wat hielden zij tussen 2017 en 2019 over?

Ruim een miljoen

Psychologenpraktijk Van der Vinne uit IJsselmuiden boekte tussen 2017 en 2019 een bedrijfswinst van 1.024.189 euro. Daarmee staat deze praktijk op nummer vier in de landelijke top 10 van meest winstgevende eenmanszaken.

In diezelfde lijst staat Nicole Coppens Advies in Autisme uit Apeldoorn op nummer acht met een bedrijfswinst van 761.038 euro in drie jaar tijd. Nummer negen van deze lijst is Wenums Veldzicht uit Wenum Wiesel dat 715.452 euro aan zorggeld overhield. Bij deze eenmanszaken gaat het loon van de eigenaar en de inkomstenbelasting nog van deze winst af.

Laagdrempelig

Eigenaar Arjen van der Vinne van Psychologenpraktijk Van der Vinne uit IJsselmuiden verklaart zijn succes door laagdrempelig te zijn. ,,Wij zitten in IJsselmuiden dicht bij de mensen. Door mond-tot-mondreclame is het aantal aanmeldingen via de huisarts enorm toegenomen.’’

Wenums Veldzicht uit Wenum Wiesel biedt onder meer 24-uurszorg en zware zorg. ,,Er is een groot tekort aan deze vorm van (intensieve) jeugdzorglocaties. Niet iedereen kan of wil dit doen’’, zegt Suzanna Rutgers.

,,Het gaat mij niet om geld, maar om inhoud van de zorg’’, zegt Nicole Coppens van Advies in Autisme uit Apeldoorn. ,,Wij zijn begonnen met één kind en zitten nu op 85 kinderen en jongeren. Wij staan goed bekend. Alle zorg loopt via gemeenten. Die tarieven zijn vast, dus daar kunnen we niets aan veranderen.’’ Later laat ze over het onderzoek weten dat ‘er getallen genoemd worden die ik niet herken’.

Maatschappen doen ook goede zaken

Behalve eenmanszaken zijn er ook vof’s (vennootschap onder firma) of maatschappen die klinkende cijfers wisten te schrijven. Zo staat Psychiater Praktijk Vechtdal uit Hardenberg, goed voor 2.178.199 euro aan bedrijfswinst in drie jaar tijd, op nummer twee in de top 10 van FTM. Hier gaat nog wel het salaris van hun beiden en de belasting af. Alain de Jong en Nynke Kroon die de maatschap vormen wilden niet reageren.

Nummer vijf van de lijst is Zorgplein Dronten met 1.224.508 euro. Zorgplein hield gemiddeld 408.170 euro per jaar over. ,,Daar moet de belasting dan dus nog vanaf’’, benadrukt eigenaar Sybren van der Lijn. ,,Wij komen uit op een gemiddelde van 228.223 euro netto per jaar. We betalen onszelf hiervan een klein deel aan loon uit. Het meeste investeren we weer in het bedrijf door het uitbreiden van zorgruimtes om de wachtlijsten te verkorten.’’

Zijn partner en mede-eigenaar Marijke Kloos zegt zich niet lekker te voelen bij de hoge winsten. De gemeente betaalt volgens haar hoge tarieven voor crisisopvang en woonzorgplekken. Kloos kaartte dit meerdere keren aan, maar kreeg te horen dat dat nu eenmaal de tarieven zijn en dat ze ook aan zichzelf moet denken.

Nummer zes is de Polikliniek (kinder)psychiatrie Apeldoorn, goed voor 1.218.278 euro. De eigenaren zijn dit jaar gestopt met hun praktijk om met pensioen te gaan. Ze hebben geprobeerd om hun praktijk over te laten nemen, maar dat is niet gelukt. ,,Er zijn bijna geen kinderpsychiaters te vinden. Dat tekort is zeer ernstig’’, zegt Max Westerborg.

Zorgboerderij

Nummer tien is Zorgboerderij Reemzorg uit Marknesse, dat 966.236 euro winst boekte. Jan en Astrid van het Meer hadden gemiddeld per jaar een bedrijfsresultaat van 322.078 euro. Hier gaat het loon, de belasting en de kosten van de hypotheek nog vanaf. ,,De winst komt hoofdzakelijk uit winsten van de overige onderdelen van het bedrijf. De zorgboerderij kan niet alleen bestaan, alleen in combinatie met de andere onderdelen, zoals evenementen die wij organiseren.”

‘Verontwaardiging nergens voor nodig’ Morele verontwaardiging over grootverdieners is nergens voor nodig, zegt hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot, verbonden aan de Maastricht University. ,,Die partijen maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Ze doen niets illegaals, het probleem ligt bij de gemeenten.’’ De gemeenten hebben de jeugdzorg georganiseerd via het openhuismodel, waarbij bedrijven en stichtingen zich mogen inschrijven als zij voor vastgestelde tarieven hun diensten willen verlenen. ,,Kleine bedrijven zijn winstgevend, want zij maken veel minder kosten dan de grote instellingen.’’ Komt het jeugdzorggeld op de goede plek terecht als kleine bedrijven winst maken, terwijl systeempartijen zoals Pluryn in zwaar weer zitten? Richard Janssen, als emeritus hoogleraar economie en organisatie van de gezondheidszorg verbonden aan de universiteiten van Rotterdam en Tilburg, heeft daar zijn bedenkingen bij. ,,Waarom stellen gemeenten niet vast hoeveel marge een zorgverlener mag verdienen? De gemeente Den Haag stelt bijvoorbeeld een plafond in voor contractpartijen. Ik vind het goed verdedigbaar dat je als lokale overheid een winstmarge van 5 procent vaststelt. Wie te veel verdient, krijgt een lager tarief.’’

