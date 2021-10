Jolanda’s zoon Mitchel excelleert op de BMX: ‘De adrenaline is toch anders, dan wanneer je voetbal staat te kijken’

Tolk van drugsonder­zoek gehaald na verdenking van vervalsen van tapversla­gen

13 september In een groot drugsonderzoek liet een tolk volgens het Openbaar Ministerie relevante informatie weg in zijn vertaling, waaronder een gesprek dat de hoofdverdachte met de tolk zelf had. Dat terwijl hij wist dat de volgende dag de politie bij de verdachten zou binnenvallen. ,,Ik ben verbijsterd om deze vervolging.’’