Jongeman overlijdt na crash met auto in Apeldoorn

De dichtstbij­zijn­de biblio­theek ligt steeds verder weg: ‘Je moet wel mee in de tijd wil je nog blijven bestaan’

11 augustus Het aantal mensen dat lid is van een bibliotheek is de afgelopen vijf jaar met bijna 10 procent gedaald. Met als gevolg dat sommige bibliotheken de deuren moeten sluiten. Boekenwurmen zijn daardoor genoodzaakt om ergens anders hun boeken te lenen. Woon je bijvoorbeeld in Ommen, Kampen, Raalte of Deventer? Dan moet je nu meer afstand afleggen om bij de dichtstbijzijnde bibliotheek te komen dan vijf jaar terug.