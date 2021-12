Jongeren kunnen niet meer over de grens feesten bij Index en ZAK: Duitse discotheken twee weken dicht

De discotheken in de Duitse Grafschaft Bentheim gaan voor twee weken dicht. Dat moet een einde maken aan het feesttoerisme. Onder meer uit het Vechtdal, Twente en de Achterhoek gingen de afgelopen weken veel jongeren naar discotheken vlak over de grens, zoals Index in Schüttorf en ZAK in Uelsen.

De discotheken in Nederland zijn al een tijd dicht en de horeca is sinds enkele weken om 17 uur gesloten. Om die avondlockdown te omzeilen gingen Twentse en Achterhoekse jongeren in het weekend in grote groepen naar discotheken vlak over de grens. Maar daar maakt de Duitse lokale overheid nu een einde aan, meldt de Grafschafter Nachrichten.

In de afgelopen weken zijn verschillende overtredingen geconstateerd, zoals het niet naleven van de mondkapjesplicht in de discotheken. Het was de reden dat Index afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag werd gesloten en 2000 feestgangers de discotheek spoorslags moesten verlaten.

70 procent feestgangers komt uit Nederland

Onder hen zo'n 1400 Nederlanders. Zo'n 70 procent van de bezoekers was de afgelopen weken Nederlands, vertelde Holger Bösch, eigenaar van Index vorige week in een interview met deze krant. Hij zei blij te zijn met de Nederlandse gasten, die veelal in bussen naar Index kwamen.

Er gold al een 2G beleid, waarbij alle bezoekers gevaccineerd of hersteld van corona moesten zijn. Bovendien moesten ze zich allemaal vlak bij de ingang in een tent alsnog laten testen, om zeker te weten dat ze niet besmet waren en moesten ze in de discotheek een mondkapje dragen.

Einde aan feesttoerisme

Maar nu blijkt dat dit voorlopig het laatste feestweekend is geweest. De Duitse autoriteiten zeggen dat de wisselende regels over de grens en tussen de verschillende deelstaten in Duitsland tot een echt feesttoerisme hebben geleid, ‘dat onverenigbaar is met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de beperkte capaciteit van intensive care-bedden’, aldus de Duitse autoriteiten tegen Grafschafter Nachrichten.

Volgens de politie is het hoge aantal overtredingen in de clubs niet acceptabel. De sluiting geldt in ieder geval tot 25 december. In de dagen voor kerst willen politie en overheid bepalen hoe het daarna verder gaat met de discotheken.

