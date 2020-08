Jonnie en Thérèse Boer openen opnieuw een restaurant op Bonaire

Een eenvoudig goede Aziatische hap nassen terwijl je in je zwembroek aan tafel zit. Je zult het bij De Librije*** niet zien gebeuren, maar dit is wel het idee van Jonnie en Thérèse Boer voor hun nieuwe restaurant Senang. Het idee voor een tweede restaurant op Bonaire lag al een tijd op de plank. Die gaat er nu komen – crisis of niet. Jonnie: ,,Spannend vinden we het wel, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.”

Het resort dat verbonden is aan Brass Boer Bonaire, is aan het groeien. Eigenaar Gerrit Tijlhuis bouwt daar op dit moment nieuwe villa's en aan familie De Boer is gevraagd een nieuw horecaconcept te bedenken. Wel een andere stijl dan De Librije en veel eenvoudiger, vond Tijlhuis. Zo ontstond het idee voor ‘Senang’, het Maleisische woord voor ‘je lekker voelen’. Thuis, legt Jonnie uit. ,,We gaan niet alleen Maleis of Indonesisch koken. We hebben de afgelopen 20 jaar veel in Azië gereisd en we zijn altijd erg verrast in Korea, de binnenlanden van China en Thailand waar we zulke mooie dingen hebben gegeten. Met mijn 30 jaar koken in combinatie met de Aziatische keuken, denk ik echt dat we echt een mooi ding kunnen neerzetten.”

Het volste vertrouwen

Thérèse: ,,Het wordt heel mooi open en buiten, uiteraard ook Aziatisch ingericht. Als het concept aanslaat, hopen we dit in de toekomst ook in Nederland te kunnen gaan doen. Maar we beginnen eerst hiermee.” Een nieuw restaurant openen in tijden van crisis. Is dat niet spannend? Jonnie: ,,Dat is het zeker, maar we gaan volgend jaar september open. Wij hebben er zo veel vertrouwen in en verwachten dat alles volgend jaar is bijgetrokken.”

En dat zal casual en niet te moeilijk moeten gaan. Jonnie: ,,Het idee is dat je er in je zwembroek kunt gaan zitten. Als je zin hebt in één gerechtje, Koreaanse barbecue, ofzo ...” Je ziet de ideeën door Jonnies hoofd schieten en hij lacht even. ,,... dat moet kunnen en je dat je niet te lang hoeft te zitten. Maar Aziatische invloeden, daar houd ik van. En dat is op het hele eiland nog niet te vinden.”