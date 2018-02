Joodse en islamitische organisaties veroordelen mishandeling meisje (14) Emmeloord

‘Er bestaan nauwelijks afdoende woorden van afschuw als reactie op de mishandeling van een jong schoolmeisje vanwege het dragen van een hoofddoek in Emmeloord’, schrijven imam Aboe Ismail van de Haagse As-Soennah moskee en rabbijn Lody van de Kamp van MJLC vandaag in een verklaring. ‘Namens onze wederzijdse gemeenschappen wensen wij haar, haar familie en ieder die haar dierbaar is veel sterkte, kracht en moed toe. Wij hopen en bidden dat zij deze afschuwelijke gebeurtenis gauw te boven zullen komen. Ook wensen wij veel sterkte en zegen toe aan de moslimgemeenschap van Emmeloord.’

Godsdienstvrijheid

De imam en de rabbijn noemen de mishandeling niet alleen een aanslag op een jonge moslima, maar zien het als de ultieme schending van de godsdienstvrijheid. ‘De aanval op een veertienjarig meisje vanwege het dragen van een hoofddoek is niet slechts een aanslag op een jonge moslima vanwege haar religie of geloofsovertuiging. Net zomin als zo een aanval op een joodse jongen die een keppeltje draagt een daad van antisemitisme is of het uitjouwen van christelijke dames, herkenbaar aan hun kledingwijze, een uiting is van alleen maar christenhaat. Zo een afschuwelijke daad is veel ernstiger. (…) Een daad zoals dit jonge meisje heeft moeten meemaken, is de ultieme schending van het grondrecht godsdienstvrijheid.’