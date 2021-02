Judas-rol in The Passion past naadloos in spiritueel jaar van Deventenaar Rob Dekay: ‘Bizar, toch?’

Poll Commissa­ris­sen van de Koning in Flevoland en Overijssel werken wél thuis: ‘Wij geven het goede voorbeeld’

2 februari John Berends, commissaris van de Koning (CvdK) in Gelderland, is bijna iedere dag te vinden op het provinciehuis in Arnhem. ‘Als onderdeel van het democratisch proces’. Zijn collega’s in Flevoland en Overijssel denken daar anders over. ,,Wij geven het goede voorbeeld en werken wél thuis.’’