KAART | 1847 nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland, één gemeente valt op en kleurt niet donkerrood

CHECK JOUW GEMEENTELandelijk lijkt het aantal coronabesmettingen opnieuw iets toe te nemen, maar in Oost-Nederland valt het totaal aantal besmettingen een stuk lager uit dan gisteren. Met name in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland is een forse daling te zien. Daar valt Brummen op: die gemeente is als enige in de regio niet donkerrood gekleurd.

In de afgelopen 24 uur zijn 729 nieuwe besmettingen vastgesteld in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Gisteren waren de cijfers in een deel van die regio opvallend hoog. In Flevoland werden in het afgelopen etmaal 493 nieuwe coronagevallen vastgesteld, IJsselland telt er 625.

In totaal werden er tussen dinsdagochtend 10.00 uur en vanochtend in de Stentor-regio 1847 nieuwe coronagevallen gemeld.

Storing bij het RIVM

De dagcijfers worden nog steeds beïnvloed door een storing. Een van de dataleveranciers van de GGD kampte afgelopen weekend met een storing waardoor een deel van de positieve testen vertraagd wordt verwerkt. Hierdoor zien we deze week dat het in bepaalde delen van onze regio even heel goed lijkt te gaan en dat diezelfde gemeentes er een dag later in negatieve zin uitspringen. Dit was zondag het geval met Flevoland en eergisteren met Gelderland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Brummen niet meer donkerrood

Opvallend is dat gemeente Brummen als enige binnen onze regio niet meer donkerrood kleurt. Hier meldt het RIVM dat er 9 nieuwe besmettingen zijn. Dit is een enorme daling in vergelijking met gisteren toen er maar liefst 35 besmettingen waren gemeld.

Naast Brummen gaat het ook een stuk beter in gemeente Bronckhorst waar vandaag 64 nieuwe besmettingen zijn gemeld per 100.000 inwoners. Gisteren lag hier het besmettingscijfer nog op 255 per 100.000 inwoners.

Verder staan de gemeenten Urk, Rijssen-Holten en Hardenberg bovenaan de lijst met het grootste aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Grote daling in Noord- en Oost Gelderland

In de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland is een enorme daling te zien. Waar gisteren nog 1437 besmettingen gemeld werden, ligt de regio nu een stuk dichter in de buurt bij IJsselland en Flevoland met 729 nieuwe besmettingen. De cijfers van IJsselland en Flevoland liggen respectievelijk op 625 en 493 coronabesmettingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Het afgelopen etmaal is opnieuw een recordaantal van 20.829 positieve coronatests geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 118.672 positieve uitslagen van coronatests. Dat is 48 procent meer dan in de week ervoor. Gemiddeld komt het neer op bijna 17.000 nieuwe gevallen per dag, en ook dat is een nieuw record.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 1675 coronapatiënten. Dat zijn er 11 minder dan gisteren. Momenteel liggen er 402 mensen met corona op de intensive care, het grootste aantal sinds begin juni. Het gaat om 45,6 procent van alle bezette ic-bedden.

Ook kreeg het RIVM 44 meldingen van sterfgevallen als gevolg van corona. Dit zijn 9 personen meer dan gisteren en is het hoogste aantal sinds 11 mei. Van die 44 komen er tien uit Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.