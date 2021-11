KAART | 2.500 besmettingen gemeld Oost-Nederland, ook uit gemiddeldes blijkt duidelijk toename

CHECK JOUW GEMEENTENiet eerder meldde het RIVM op een dag zoveel nieuwe besmettingen in Oost-Nederland. Uit de dagcijfers komt naar voren dat er in het afgelopen etmaal 2.500 positieve tests zijn afgenomen in onze regio. Ook landelijk is een besmettingsrecord te zien van 20.252. Toch is nog maar de vraag hoeveel van deze nieuwe gevallen écht in de afgelopen 24 uur zijn vastgesteld.

In de afgelopen 24 uur zijn volgens de vandaag gemelde cijfers in 1.437 nieuwe besmettingen vastgesteld in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Gisteren waren de cijfers in een deel van die regio opvallend laag. In de provincie Flevoland werden in het afgelopen etmaal 587 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Mogelijk zit hierbij nog een correctie van de lage cijfers op zondag. Veiligheidsregio IJsselland lijkt het vandaag het best te doen met 488 nieuwe coronabesmettingen.

Storing nog altijd van invloed

De dagcijfers worden nog altijd beïnvloedt door een storing. Een van de dataleveranciers van de GGD kampte afgelopen weekend met een storing waardoor een deel van de positieve testen vertraagd wordt verwerkt. Hierdoor zien we deze week dat het in bepaalde delen van onze regio even heel goed lijkt te gaan en dat diezelfde gemeentes er een dag later in negatieve zin uitspringen. Dit was zondag het geval met Flevoland en gisteren met Gelderland.

Uit gemiddeldes blijkt duidelijke toename

Om die reden kijken we vandaag ook even naar de gemiddelden. Hiervoor zijn de dagcijfers van de afgelopen vier dagen bij elkaar opgeteld en door vier gedeeld. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag lag vanaf zaterdag in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 946. Dit is fors meer (198) dan de gemiddeld 748 nieuwe besmettingen per dag die van zaterdag 6 november tot vrijdag 12 werden vastgesteld.

In de provincie Flevoland zet de stijging ook door. Van zaterdag 13 november tot vandaag werden daar per dag gemiddeld 418 positieve tests gemeld. In de zeven dagen hiervoor was dat 343 per dag. Een verschil van 75. Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen in veiligheidsregio IJsselland neemt ook toe. Daar werden in de afgelopen vier dagen gemiddeld 486 nieuwe coronagevallen vastgesteld. In de week ervoor waren dit er gemiddeld 65 minder, namelijk 421.

Uiteenlopende aantallen

In de kaart van vandaag valt op dat het aantal positieve besmettingen per 100.000 inwoners heel erg verschilt. Van uitersten op Urk en in Oldebroek waar rond de 300 positieve tests per 100.000 inwoners wordt gemeld. Tot Olst-Wijhe die in de regio als enige onder de 50 gevallen per 100.000 inwoners blijft.

Ook tussen deze twee uitersten in loopt het erg uiteen. Zo zitten de gemeenste Voorst, Heerde en Noordoostpolder rond de 200 besmettingen per 100.000 inwoners. Apeldoorn, Lelystad en Berkelland hangen rond de 150. Zwolle, Dronten en Lochem schommelen rond de 100 positieve tests per 100.000 inwoners. En alleen Deventer, Raalte en Dalfsen komen met omstreeks 65 besmettingen per 100.000 personen ook maar enigszins in de buurt van het nabijgelegen Olst-Wijhe.

Landelijk

De besmettingscijfers in heel Nederland hebben wederom een record gebroken met 20.252 positieve testen. Dit is een stijging van 972 ten opzichte van gisteren. Toen werden er 19.274 besmettingen gemeld. Hoe groot het aandeel van de storingscorrectie in dit aantal is, is onduidelijk. De cijfers van vandaag liggen 4.458 besmettingen hoger dan het weekgemiddelde.

De ziekenhuisopnames zijn niet aangetast door de correctie. Op dit moment liggen er in de Nederlandse ziekenhuizen 2.071 mensen met het coronavirus, 1.686 hiervan zijn opgenomen in de reguliere zorg. Een toename van 81 ten opzichte van gisteren. Op de intensive care liggen op dit moment 385 coronapatiënten. Gisteren waren dit er 5 minder.

In het afgelopen etmaal zijn er 35 mensen overleden aan het coronavirus. Dit is meer dan het dubbele van het aantal stergevallen dan gisteren werd gemeld. Toen bezweken er 16 mensen aan Covid-19.

