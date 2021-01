KAART | Aantal besmettingen in regio blijft nagenoeg gelijk, maar een paar virushaarden zijn er wel

Het aantal mensen dat in het afgelopen etmaal positief testte op het coronavirus, is in deze regio nagenoeg gelijk gebleven aan de dag ervoor. De gemeente Staphorst schiet er, net als in de afgelopen twee dagen, wel bovenuit in het aantal besmettingen.

Rijssen - Holten is koploper met 62,9 positieve tests per 100.000 inwoners. Landelijk daalt het aantal nieuwe coronagevallen al een paar dagen, tussen gisterochtend en vanochtend zijn 4438 positieve tests geregistreerd, 292 minder dan een dag eerder.

In Staphorst schommelt het aantal mensen dat positief test op het virus de afgelopen dagen rond de tien. Woensdag testten 11 mensen positief, donderdag 9 en in de afgelopen 24 uur kregen 10 mensen een positieve uitslag te horen. In Rijssen - Holten ligt dat aantal fors hoger. Na een daling gaat het aantal besmettingen sinds dinsdag weer omhoog, van 11 op dinsdag naar 24 besmettingen in de afgelopen 24 uur.

Waren er gisteren nog vijf gemeenten die minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners telden, vandaag zijn dat er nog drie. Dalfsen, Olst- Wijhe en Lochem tellen in deze regio in de afgelopen 24 uur het minst aantal nieuwe besmettingen.

Lochem stond gisteren ook in datzelfde rijtje, maar de andere vier gemeenten die gisteren minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners hadden, schieten nu weer omhoog. In de gemeente Steenwijkerland, waar gisteren helemaal geen besmettingen werden vastgesteld, is het aantal nu weer gestegen naar 13,6 besmettingen per 100.000 inwoners.

Meeste besmettingen in Noord- en Oost- Gelderland

Per veiligheidsregio bekeken blijft het aantal besmettingen in Flevoland de afgelopen drie dagen nagenoeg gelijk met in de afgelopen 24 uur in totaal 108 vastgestelde besmettingen.

In IJsselland is het aantal in de afgelopen 24 uur ten opzichte van een dag eerder iets toegenomen, van 73 besmettingen naar 82.

Noord- en Oost Gelderland kent het afgelopen etmaal met 203 positieve testuitslagen ten opzichte van Flevoland en IJsselland de meeste besmettingen. Het aantal is gelijk gebleven ten opzichte van een dag eerder.

Braziliaanse variant

Vandaag werd ook bekend dat vijf mensen in Nederland de Braziliaanse variant van het coronavirus hebben opgelopen. Het gaat om twee mensen uit de regio Amsterdam en iemand uit de regio Gelderland - Midden, die onlangs in Brazilië zijn geweest. Daarnaast is de variant vastgesteld bij twee mensen uit Noord-Brabant. Die hebben volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen reis naar dat Zuid-Amerikaanse land achter de rug.

De Braziliaanse variant is een mutatie van het virus, die onlangs is opgedoken. Eigenlijk gaat het om twee varianten: P1 gaat rond in en om de stad Manaus en P2 komt in heel Brazilië voor. De Gelderlander en de Brabanders hebben type P2, de Amsterdammers hebben de P1-versie.

De Braziliaanse variant lijkt besmettelijker dan het ‘oude’ coronavirus. Het is niet duidelijk of mensen van die variant ernstiger ziek worden dan van het reguliere virus.

Bekijk het laatste landelijke nieuws over corona in ons liveblog.

Landelijk blijven cijfers dalen

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt in het hele land nog steeds. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 4438 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen zeven dagen zijn 32.352 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 4622 positieve tests per etmaal. Dat gemiddelde daalt al een tijd.

Ook vergeleken met andere vrijdagen zijn er weinig nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Precies een week geleden waren er meer dan 5700 besmettingen vastgesteld, en nog een week eerder meer dan 6000.

Koploper

Amsterdam telde de meeste positieve tests van het afgelopen etmaal. In de hoofdstad kregen 166 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Rotterdam registreerde 125 nieuwe gevallen, Den Haag 108 en Eindhoven 83. Daarna volgen Tilburg en Almere met elk 72 positieve tests.

Het aantal sterfgevallen steeg met 59, tegen 84 op donderdag en 69 op woensdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in die 24 uur zijn gestorven. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 970.000 Nederlanders positief getest. Het aantal sterfgevallen nadert de 14.000.