KAART | Aantal besmettingen in regio licht gedaald, Rijssen-Holten negatieve uitschieter

Check jouw gemeenteIn deze regio is het totale aantal nieuwe coronabesmettingen het afgelopen etmaal licht gedaald. Flevoland kleurt niet langer helemaal rood, ook de Kop van Overijssel doet het beter. Rijssen-Holten schiet eruit in negatieve zin. Landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen is de afgelopen 24 uur heel licht gestegen.

Deze regio telde woensdag 1195 nieuwe besmettingen, vandaag waren dat er 1120. Desondanks kleuren vandaag 23 gemeenten op de regiokaart rood, twee meer dan gisteren. Als een gemeente rood kleurt op de coronakaart zijn er 56 of meer positieve tests geregistreerd per 100.000 inwoners in het afgelopen etmaal.

Rijssen-Holten

Vooral in de gemeente Rijssen-Holten is het mis. Hier zijn 165 positieve tests vastgesteld per 100.000 inwoners. Ook Nijkerk (120), Ermelo (118), Meppel (117)en Hardenberg (111) springen er in negatieve zin uit. Meppel en Nijkerk hadden woensdag nog aanmerkelijk betere cijfers. De gemeente Steenwijkerland overlegt de beste cijfers: 18 positieve tests per 100.000 inwoners.

Licht gedaald

In Noord- en Oost-Gelderland is het aantal positief geteste mensen licht gedaald van 578 naar 544. In IJsselland bleef het aantal nagenoeg gelijk; van 301 naar 304. In Flevoland daalde het aantal positief geteste mensen van 316 naar 272. In deze veiligheidsregio was 18,5 procent van de GGD testen positief. In IJsselland lag dat percentage een stuk lager: 12,8 procent. In Noord- en Oost-Gelderland was 14,8 procent van de testen positief.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Landelijk is het aantal nieuwe coronagevallen is de afgelopen 24 uur heel licht gestegen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er 9719 meldingen van positieve tests binnen bij het RIVM, tegen bijna 9500 de dag ervoor.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw fors toegenomen. Op oudejaarsdag behandelen de ziekenhuizen 2817 patiënten vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 113 meer dan op woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Verpleegafdelingen

Vooral op verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. Die behandelen nu 2104 coronapatiënten, 102 meer dan op woensdag. Het aantal Covid-patiënten op de intensive cares steeg met 11 naar 713.

In totaal hebben de ziekenhuizen nog ongeveer 2100 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares over, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere klachten. Dat komt neer op gemiddeld minder dan twintig bedden per ziekenhuis.