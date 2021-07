KAART | Aantal besmettingen in regio stijgt, Deventer blijft zorgenkindje

CHECK JOUW GEMEENTEDeventer is opnieuw de gemeente met de meeste coronagevallen in de regio. Met 73,5 besmettingen per 100.000 inwoners blijft het virus stevig aanwezig in de Hanzestad. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers. Urk - eerder nog een grote brandhaard - en Heerde scoorden de afgelopen 24 uur opvallend goed.

In totaal zijn er vandaag 7888 positieve testen gemeld in Nederland. Dat zijn er ruim 600 minder dan gisteren, toen er 8502 besmettingen waren. In de regio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn vandaag 560 coronagevallen bekend, een stijging ten opzichte van gisteren.

Coronabrandhaard

Op de regionale coronakaart kleuren 10 gemeenten donkeroranje, 15 oranje en 7 geel. Deventer blijft een flinke coronabrandhaard. De gemeente is voor de vijfde dag op rij donkerrood op de kaart. De afgelopen 24 uur kwamen er daar 73,5 positieve test per 100.000 inwoners bij. Ook aangrenzende gemeenten Olst-Wijhe, Rijssen-Holten en Lochem scoorden slecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Urk blijft opvallen in de dagelijkse coronacijfers. Samen met Heerde is het de enige gemeente die dinsdag grijs kleurt op de regionale coronakaart. GGD Flevoland kan daar niet direct een verklaring voor geven. ,,We zien dat de cijfers laag zijn. Uit de testen blijkt inderdaad dat er op het ogenblik weinig besmettingen zijn op Urk’’, laat woordvoerder Sven van der Burg weten.

Momentopname

GGD Flevoland wil dan ook niet speculeren. Woordvoerder Van der Burg: ,,In het verleden hebben we geleerd dat dit momentopnames zouden kunnen zijn. Het is heel lastig om dit cijfer te duiden en te voorzien van context. Het blijft belangrijk te benadrukken dat mensen zich laten vaccineren, want dan blijven de cijfers laag.’’

Landelijk gezien is de situatie in Urk en Heerde niet uniek. Verspreid over het hele land waren er de afgelopen 24 uur meerdere gemeenten met 0 positieve testen. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland blijft een groot zorgenkindje. In de hoofdstad werden het afgelopen etmaal 113,5 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuizen

In totaal zijn vandaag in Nederland 129 gewone ziekenhuisbedden bezet, maandag ging het om hetzelfde aantal bedden. Wel zijn er de afgelopen 24 uur 31 ziekenhuisopnames gemeld. In zowel Overijssel als Gelderland is 1 nieuwe coronapatiënt opgenomen. Het afgelopen etmaal zijn er in de regio geen overlijdens geregistreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.