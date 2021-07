KAART | Aantal besmettingen in regio stijgt door, zorgen in Apeldoorn, Deventer, Voorst en Rijssen-Holten

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen in Deventer blijft onverminderd hoog. Met 90,4 besmettingen per 100.000 inwoners is het virus nog altijd stevig aanwezig in de stad. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Alleen in Staphorst werden de afgelopen 24 uur nul nieuwe coronagevallen gemeld.

In totaal zijn er het afgelopen etmaal 11.064 positieve tests bekend in Nederland. Dat is het hoogste aantal sinds de kerstdagen en ruim 500 meer dan gisteren. In de regio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn donderdag 804 nieuwe coronagevallen gemeld, een flinke stijging ten opzichte van gisteren.

Coronabrandhaarden

Op de regionale coronakaart kleuren veertien gemeenten donkeroranje, twaalf oranje en twee geel. Deventer (donkerrood) is al een week een flinke coronabrandhaard. Die is waarschijnlijk ontstaan in het uitgaansleven. De afgelopen 24 uur kwamen er daar 90,4 positieve tests per 100.000 inwoners bij. In Apeldoorn, Voorst en Rijssen-Holten is het aantal coronagevallen voor de tweede dag op rij hoog.

In gemeenten als Dronten, Zwolle, Raalte, Epe en Brummen is de situatie ook zorgelijk. Dat blijkt uit dit beeld:

Staphorst op nul

Alleen in Staphorst zijn de afgelopen 24 uur geen besmettingen gemeld. Urk, eerder in de coronacrisis nog een brandhaard, valt opnieuw op. Daar is voor het eerst sinds 10 juli weer een nieuw coronageval bekend. Meppel is de derde gemeente die ‘grijs’ kleurt. Woensdag waren in de Drentse plaats nog negen besmettingen, vandaag zijn er het twee.

De coronasituatie in Meppel, Staphorst en Urk is redelijk uniek in Nederland. Verspreid over het hele land waren er de afgelopen 24 uur nauwelijks gemeenten met weinig positieve testen. Groningen is de afgelopen dagen een van de grootste brandhaarden van het land geworden. Daar zijn vandaag 180,8 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners gemeld.

Ziekenhuisopnames

In totaal zijn vandaag in Nederland 158 gewone ziekenhuisbedden bezet. Dat zijn er 20 meer dan gisteren. Het aantal bezette intensive care(IC)-bedden is gedaald met 2 naar 72. In de Overijsselse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur 1 coronapatiënt opgenomen, vanuit Gelderland en Flevoland waren er nul nieuwe meldingen. Het afgelopen etmaal zijn er in de regio geen overlijdens geregistreerd.

