KAART | Aantal besmettingen op West-Veluwe loopt stevig op, Apeldoorn doet forse duit in het zakje

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen is het afgelopen etmaal fors gestegen in de regio Noord- en Oost-Gelderland. In totaal werden bijna 5500 positieve tests gemeld, meer dan in IJsselland en Flevoland samen. Vooral in Apeldoorn was het raak: daar kwamen er 1199 besmettingen bij.

In Noord- en Oost-Gelderland testten de afgelopen 24 uur 5453 mensen positief op corona. In IJsselland (1017) en Flevoland (1353) waren dat er aanzienlijk minder. Vanwege grote drukte in de teststraten heeft het RIVM echter te kampen met flinke achterstanden in het verwerken van de testuitslagen. Landelijk zijn zeker 131.000 positieve tests nog niet geregistreerd, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan.

Apeldoorn en Harderwijk

In Gelderland was het aantal positieve tests het afgelopen etmaal het hoogst in Apeldoorn: het gaat daar om 1199 mensen. Harderwijk levert daarna de grootste bijdrage met 396 nieuwe besmettingen. Relatief schiet Putten er echter uit. In die Veluwse gemeente gaat het om 1120,5 van de 100.000 inwoners, wat neerkomt op 273 mensen. Hattem volgt daarna (912,9 per 100.000 inwoners), maar in de relatief kleine stad betekent dat 112 nieuwe besmettingen.

De cijfers schommelen echter behoorlijk, vermoedelijk door de achterstand bij RIVM. Zo is het aantal besmettingen in Noord- en Oost-Gelderland meer dan een verdubbeld ten opzichte van de dagen ervoor. Ook in Flevoland ligt het totale aantal (1353) fors hoger dan een dag ervoor (450). In alle regio’s ligt het gemiddeld aantal positieve tests over de afgelopen zeven dagen echter rond de vijftig procent.

Landelijk record

Het RIVM meldde vandaag een landelijk dagrecord aan nieuwe besmettingen: 75.199. Sinds een kleine twee weken is er dus wel een achterstand in het verwerken van de uitslagen, waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan. Het aantal positieve tests dat nog niet is verwerkt is opgelopen tot 131.000. Doordat veel mensen positief testen lukt het volgens het RIVM niet om die meldingen ‘vanuit de teststraten te verwerken in het systeem van de meldingsplichtige ziekten van de GGD en het doormelden aan het RIVM’.

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen verzorgen op dit moment 1154 mensen met corona, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 25 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares is een lichte daling te zien, daar worden nog 209 patiënten met corona behandeld. Dat is het laagste aantal sinds 28 oktober vorig jaar.

