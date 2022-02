KAART | Aantal besmettingen stijgt gemiddeld in de regio, maar grote verschillen door achterstand RIVM

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen loopt in de regio gemiddeld nog altijd op, maar de cijfers zijn zeer grillig. In de provincie Flevoland wordt vandaag het laagste aantal besmettingen sinds vijf weken gemeld, waar begin deze week nog sprake was van een dagrecord.

Het grillige verloop van de cijfers heeft vermoedelijk te maken met de landelijke achterstand die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft opgelopen met het registreren van positieve tests. Die achterstand schommelt de hele week al rond de 100.000. Het maken van een testafspraak is in sommige regio’s vrijwel onmogelijk, de wachttijd loopt daarbij op tot meer dan 48 uur.

In de provincie Flevoland worden vandaag 399 positieve tests gemeld over de afgelopen 24 uur. Dat is het laagste aantal in vijf weken, maar afgelopen maandag waren het er 3714. Dat was het hoogste aantal nieuwe besmettingen in een etmaal sinds het begin van de crisis. Het gemiddelde aantal positieve tests over de afgelopen week is in Flevoland 1873.

Druk bij GGD

Ook in IJsselland en de regio Noord- en Oost-Gelderland loopt het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld nog steeds op. In laatstgenoemde regio zijn het er 3418 over de laatste zeven dagen (4555 vandaag), in IJsselland 2476 (vandaag 2835).

Logischerwijs is het aantal nieuwe coronagevallen per gemeente in Flevoland vandaag ook relatief laag. Urk had gisteren nog het hoogste aantal per 100.000 inwoners (1323,8), vandaag heeft die gemeente - op Zeewolde na - relatief het minst aantal nieuwe besmettingen: 89,5. Dat komt neer op 19 positieve tests, tegenover 281 een dag eerder.

In Zwolle, waar het momenteel niet mogelijk is om binnen 48 uur een testafspraak te maken bij de GGD, werden vandaag 781 nieuwe gevallen gemeld. Apeldoorn had er nog iets meer (875) en Deventer iets minder (564). In al deze gemeenten loopt het gemiddelde nog steeds op.

Landelijk

In heel Nederland werden over de voorbije 24 uur 82.961 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat aantal is op een donderdag niet eerder zo hoog geweest. De eerder benoemde achterstand van het RIVM liep vandaag echter weer op van 104.000 naar 113.000. De computersystemen kunnen het hoge aantal positieve tests niet verwerken.

In de ziekenhuizen liggen nu 1168 coronapatiënten. Op de intensive cares zijn dat er 218, drie meer dan een dag eerder.