KAART | Aantal besmettingen stijgt verder, ook in Oost-Nederland: volgen extra maatregelen?

In totaal zijn er vandaag in deze regio 195 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen, dat zijn er 54 meer dan op dinsdag. De grootste stijging zien we in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: van 86 naar 126 nieuwe positieve tests. In IJsselland noteren we een hele lichte stijging: van 40 naar 42 en in Flevoland zijn er 27 nieuwe coronagevallen geregistreerd, twaalf meer dan gisteren.

Uitschieters in Gelderland

We zien onderstaande coronakaart steeds een stukje meer oranje worden. De negatieve uitschieters in deze regio zijn te vinden in Gelderland met de gemeente Epe als koploper. Daar zijn vandaag 27,1 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Daarna volgen Apeldoorn en Elburg met respectievelijk 22,6 en 21,6 positieve tests per 100.000 inwoners.

De afgelopen tijd had Oost-Nederland vaak een lange lijst met gemeenten waar helemaal geen nieuwe besmettingen bij waren gekomen, maar vandaag is dat aantal op één hand te tellen. In vijf gemeenten staat de teller deze woensdag op nul. Dit gaat om Urk, Staphorst, Zwartewaterland, Putten en Ommen.

Verzesvoudigd

In heel Nederland schoot het aantal nieuwe coronabesmettingen het afgelopen etmaal omhoog tot 3688. Dat is het hoogste aantal sinds 28 mei. Vergeleken met vorige week woensdag is het aantal nieuwe besmettingen bijna verzesvoudigd. Toen ging het om 643 positieve tests. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.548 positieve tests, bijna drie keer zoveel als de week daarvoor. Dat komt neer op gemiddeld 1650 nieuwe gevallen per dag.

Ten opzichte van gisteren kwamen er 1462 nieuwe coronagevallen bij. In Amsterdam werden vandaag verreweg de meeste besmettingen geteld. Daar kregen 484 mensen een positieve testuitslag, het hoogste niveau in tijden. In Rotterdam werden 400 besmettingen geturfd en in Utrecht 230. Daarna volgen Groningen (229) en Den Haag (130).

Spoedadvies

De ruim 3600 positieve coronatests van vandaag zorgen in politiek Den Haag meteen voor actie. Het aantal is veel hoger dan de afgelopen dagen en dus heeft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd.

Volgen er nieuwe maatregelen om het aantal besmettingen te doen dalen? Dat is nog niet duidelijk. De laatste keer dat de deskundigen het kabinet adviseerden, vonden zij het niet nodig om nog extra maatregelen af te kondigen. Maar inmiddels loopt het aantal besmettingen dus weer fors op. De minister durft niet te voorspellen wat het OMT nu zal zeggen. Mocht het OMT donderdag extra maatregelen adviseren, dan besluit het kabinet waarschijnlijk vrijdag nog of het maatregelen gaat nemen en zo ja welke.

Ziekenhuizen

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen staat vandaag op 206, dat zijn er 6 minder dan gisteren. Op de intensive cares liggen momenteel 104 coronapatiënten. Dat is één patiënt meer dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twee. In Oost-Nederland kwamen deze woensdag geen nieuwe sterfgevallen aan het licht.

