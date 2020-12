KAART | Aantal coronabesmettingen blijft stijgen, Raalte meeste positieve tests in Oost-Nederland

Check jouw plaatsHet aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen 24 uur weer fors gestegen. Ook in Oost-Nederland nam het aantal positieve geteste mensen toe. Met name in veiligheidsregio's IJsselland en Flevoland.

Het is de derde dag op rij dat het aantal coronabesmettingen in ons land stijgt. Het RIVM meldt vandaag 9182 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal. Dat is het hoogste aantal sinds de piek van de tweede golf eind oktober. Gisteren werden 8894 positieve tests gemeld. Donderdag meldde het RIVM bijna 8800.

Ook in Oost-Nederland stijgt het aantal positieve coronatest. In veiligheidsregio IJsselland zijn 317 positief geteste mensen geregistreerd afgelopen etmaal. 101 meer dan gisteren. In Flevoland komen er 281 besmettingen bij. Een stijging van 205.

Opvallend is de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De veiligheidsregio meldt vandaag minder besmettingen (266) in het afgelopen etmaal. Ook opvallend, omdat juist gisteren deze veiligheidsregio de enige was in Oost-Nederland die een stijging liet zien.

Ook vandaag kleuren meerdere gemeenten in Oost-Nederland donkerrood. Dit zijn Urk, Noordoostpolder, Staphorst, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Rijssen-Holten, Epe, Elburg en Nijkerk.

Twee gemeenten in Oost-Nederland vallen op: Ermelo en Putten. Beide gemeenten noteren 7 positieve test per 100.000 inwoners. Gisteren was Ermelo nog koploper. Toen werden 100 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. In Putten lag dat aantal op 95.

