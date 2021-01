KAART | Aantal coronabesmettingen daalt in heel Oost-Nederland

De dagelijkse coronacijfers in ons land blijven schommelen. Waar we gisteren nog een stijging van het aantal besmettingen zagen, noteren we vandaag weer een daling. Er zijn in totaal 7438 nieuwe positieve tests gemeld, 1192 minder dan gisteren. Ook in heel Oost-Nederland gaan de cijfers naar beneden.

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt een daling van 176 positieve tests vergeleken met gisteren. Toen werden er nog 492 nieuwe besmettingen geconstateerd, vandaag zijn dat er 316. De veiligheidsregio IJsselland noteert deze zondag 267 nieuwe besmettingen, tien minder dan zaterdag.

In Flevoland gingen de besmettingscijfers gisteren nog omhoog, maar vandaag is ook hier een daling te zien. In de provincie zijn er nu 231 positieve test bijgekomen, 63 minder dan gisteren. De gemeenten Urk en Noordoostpolder kleurden gisteren nog donkerrood op de coronakaart, maar zijn die kleur vandaag kwijt. Het is nu oranje.

Staphorst en omgeving

Als we kijken naar de coronakaart en daarmee het aantal besmettingen per 100.000 inwoners dan blijft net als gisteren Staphorst de negatieve uitschieter in deze regio. Vandaag kleurt Staphorst donkerrood met 110 positieve tests per 100.000 inwoners. Gisteren waren dat er nog 163.

Ook om Staphorst heen hebben veel gemeenten de donkerrode kleur. Dit gaat om heel het Vechtdal (Hardenberg, Ommen en Dalfsen), maar ook Zwartewaterland en Meppel. Daarnaast zijn ook Dronten, Zeewolde, Ermelo, Putten, Nijkerk, Hattem en Berkelland nog niet uit de problemen, zij kleuren eveneens nog rood.

Toch zijn er ook positieve uitschieters. Dit gaat dan om gemeenten die bijvoorbeeld geel kleuren op diezelfde coronakaart. Op deze plekken valt het aantal besmettingen enigszins mee. In deze regio gaat dat om Kampen, Heerde, Nunspeet, Zutphen en Brummen. Laatstgenoemde gemeente doet het het best met ‘slechts’ 19 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

Landelijk gezien werden de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dit ging om 594 positieve tests. In de regio Utrecht werden 427 nieuwe besmettingen gemeld en 413 in Twente. In de veiligheidsregio Noord-Holland Noord kwamen er 402 besmettingen bij en in Brabant-Zuidoost 393.

In Amsterdam zijn 249 nieuwe coronagevallen geregistreerd, Den Haag volgt met 167 nieuwe besmettingen, Rotterdam met 124, Breda met 121 en Almere met 113. Sinds het begin van de uitbraak zijn 821.189 mensen in ons land positief getest op het coronavirus. In totaal zijn nu 11.612 personen aan de gevolgen van het virus overleden. In de afgelopen 24 uur waren dat 47 patiënten. Dat zijn er meer dan gisteren.

