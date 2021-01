KAART | Aantal coronabesmettingen in IJsselland daalt flink, slechts één rode gemeente over

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt vandaag verder een duik naar beneden in Oost-Nederland. Een flinke daling in de regio IJsselland compenseert ruimschoots een lichte stijging van het aantal besmettingen in Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Op de coronakaart prijkt nog maar één gemeente met de donkerrode kleur.

Voor het eerst sinds begin december zijn er minder dan 5000 nieuwe coronagevallen in een etmaal gemeld. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend werden 4986 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een dag eerder waren dat nog 5499 nieuwe positieve coronatests. Eergisteren bedroeg dat zelfs nog iets meer dan 6600.

De afname in Oost-Nederland is vooral te zien in de regio IJsselland. Daar kwamen 114 nieuwe besmettingen binnen. Dat zijn er 54 minder dan gisteren. In Flevoland ging het om 146 nieuwe besmettingen, drie meer dan een dag eerder. In Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal positieve coronatest ook iets toe. De teller bleef daar staan op 241 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er acht meer dan een dag eerder.

Code rood

Hardenberg, Nijkerk, Putten en Voorst kleurden gisteren nog rood, maar daar nam het aantal besmettingen fors af. De vier gemeenten kleuren vandaag oranje. Urk bewandelde daarentegen de omgekeerde weg, want daar verdubbelde het aantal nieuwe besmettingen: van zes gisteren naar twaalf vandaag.

Beste jongetje van de klas

Twee gemeenten kregen een grijze kleur. Dat is de beste kleur die je op de coronakaart kunt hebben. In Brummen werd één besmetting vastgesteld en in Olst-Wijhe kwamen er geen nieuwe besmettingen bij. Gisteren kleurden Heerde en Lochem nog grijs, maar beide gemeenten noteerden vandaag een toename van het aantal besmettingen.

Landelijk

Kijken we naar andere delen van het land dan telt Amsterdam wederom de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn 256 inwoners positief getest. In Den Haag kwamen 112 besmettingen aan het licht. Rotterdam volgt met 79 nieuwe gevallen. Het is de eerste keer sinds 14 september dat het cijfer in de Maasstad onder de honderd blijft. In Eindhoven en Almere steeg het aantal besmettingen afgelopen etmaal met 78. De gemeenten Barneveld (64) en Horst aan de Maas (57) hebben naar verhouding veel nieuwe gevallen.

Sterftecijfer

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 153, het hoogste aantal in bijna een week. Maar dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de laatste 24 uur zijn overleden. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn meer dan 883.000 Nederlanders positief getest. Van meer dan 12.500 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger.

