KAART | Aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland daalt, goed nieuws in Urk, Zutphen en Voorst

Check jouw gemeenteHet aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is afgenomen ten opzichte van gisteren. Dit sluit aan bij het landelijke beeld van vandaag waarin ook een daling te zien is. In drie gemeenten in deze regio kwamen er zelfs helemaal geen nieuwe gevallen bij.

In de drie veiligheidsregio's in Oost-Nederland werden er vandaag in totaal 288 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 319. In de regio's Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland daalden de coronagevallen, alleen in IJsselland was een stijging te zien.

IJsselland noteerde gisteren 77 nieuwe besmettingen, vandaag steeg dat naar 101. Uitschieters in dit deel van de regio zijn Ommen en Hardenberg met respectievelijk 33,3 en 31,2 besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeente Rijssen-Holten is vandaag de regionale koploper als het gaat om besmettingen per 100.000 inwoners. Het gaat hier om 39,3 positieve tests.

Positieve uitschieters

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zag het aantal besmettingen teruglopen van 144 gisteren naar 111 vandaag. Positieve uitschieters hier zijn de gemeenten Zutphen en Voorst met nul nieuwe besmettingen. Tegelijkertijd zien we dat het in Heerde (37,7 besmettingen per 100.000 inwoners) en Epe (30,1 besmettingen per 100.000 inwoners) minder goed gaat.

Ook Flevoland constateert vandaag een daling van het aantal besmettingen. Waar het er gisteren nog 98 waren, komen er vandaag 76 nieuwe gevallen bij. Op Urk staat de teller op nul nieuwe positieve tests en ook Noordoostpolder en Zeewolde kleuren grijs. Dat is de beste kleur die je op de coronakaart kunt hebben.

Landelijk beeld

In het hele land kwamen er vandaag 4229 nieuwe coronabesmettingen bij, gisteren stond dat aantal nog op 4385. In Rotterdam werden de meeste nieuwe positieve tests genoteerd: 163. In Amsterdam werd het virus afgelopen etmaal 150 keer vastgesteld. In Den Haag werden 128 besmettingen bevestigd, in Eindhoven 69 en in Emmen 64.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, zijn meer dan een miljoen Nederlanders positief getest. Het officiële dodental staat op 14.796 en komt in de loop van volgende week waarschijnlijk boven de 15.000 uit. Het aantal sterfgevallen door corona steeg vandaag met 67, een meer dan vrijdag.

Winterweer

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 24.207 meldingen van positieve coronatests, een gemiddelde van 3458 besmettingen per etmaal. Dat cijfer ligt lager dan in de voorgaande weken, maar is ernstig vertekend door de sluiting van de teststraten afgelopen zondag.

Vanwege het winterweer konden tienduizenden mensen zich die dag niet laten testen. Ook in de dagen erna waren veel teststraten nog dicht. Verreweg de meeste testlocaties zijn inmiddels weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen die op zondag zouden zijn getest, nu alsnog weten of ze het coronavirus onder de leden hebben.

