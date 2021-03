KAART | Aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland stijgt verder ondanks daling in IJsselland

Check jouw plaatsHoewel landelijk gezien het aantal coronabesmettingen het afgelopen etmaal flink is gestegen, is dat juist niet het geval in de veiligheidsregio IJsselland. Opmerkelijk is dat juist in dat gebied ook vandaag weer het enige échte zorgenkindje te vinden is: Zwartewaterland.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 6068 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari en bijna 700 meer dan gisteren. Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd landelijk gezien stabiel rond de 4500 per dag, maar stijgt sinds een aantal dagen weer.

Stijging Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland

Die stijging zien we ook in Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. In Flevoland steeg het aantal besmettingen van 89 naar 99. In Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 32 mensen bij, van 220 naar 252.

In IJsselland daalde het aantal positief geteste mensen juist ten opzichte van gisteren. Donderdag ging het nog om 197 mensen, vandaag 180. Wie de aantallen van drie veiligheidsregio’s bij elkaar optelt komt op 531 besmettingen. Gisteren waren dit er 506 en woensdag was dat aantal nog 564.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland is wederom de gemeente met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners in deze regio, het gaat dit keer om ruim 105 positieve tests. In absolute aantallen gaat het om 24 mensen. Dat zijn er wel 4 minder dan gisteren en zelfs 14 minder dan woensdag.

Op Urk was met één besmetting het aantal wederom gering. Die gemeente ging in een paar maanden tijd van de ergste coronabrandhaard van het land naar het beste jongetje van de coronaklas. Bloedbank Sanquin onderzoekt of op Urk groepsimmuniteit bescherming biedt tegen het coronavirus.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Amsterdam telde afgelopen etmaal 331 nieuwe gevallen van de landelijke gezien ruim 6000. In Rotterdam werden 238 besmettingen vastgesteld en in Utrecht kregen 117 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Den Haag werden 112 positieve tests geregistreerd en in Tilburg 103.

Het aantal sterfgevallen daalt wel verder. In het afgelopen etmaal werd het overlijden van 27 coronapatiënten gemeld. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 16 oktober. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Van de gemelde sterfgevallen vandaag komt er één uit het gebied IJsselland.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is stabiel. Ziekenhuizen behandelden vrijdag 1910 mensen vanwege Covid-19. Op de intensive cares steeg het aantal patiënten een klein beetje, van 572 naar 576.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.