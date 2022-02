KAART | Aantal coronabesmettingen neemt met honderden tegelijk af in Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEHet gaat de goede kant op met de coronacijfers in Oost-Nederland. Het aantal ziekenhuisopnames vertoont weliswaar een lichte stijging, maar daar het aantal besmettingen daalt opnieuw, met honderden tegelijk. Dat is ook in lijn met de landelijke ontwikkeling van de afgelopen dagen.

Met 484 positieve tests per 100.000 inwoners heeft de veiligheidsregio IJsselland in dit deel van het land de meeste besmettingen (gisteren 512). Ook Noord- en Oost-Gelderland zit met 419 (gisteren 478) nog ruim boven het landelijk gemiddelde van 344 besmettingen per 100.000 inwoners. In veiligheidsregio Flevoland waren er afgelopen 24 uur fors minder positieve tests; 274 per 100.000 mensen tegen 360 gisteren.

In absolute aantallen telt in deze regio Noord- en Oost-Gelderland de meeste besmettingen. Dat zijn er tussen gistermorgen en vanmorgen 3973, ofwel bijna 500 minder dan de 3491 van een etmaal eerder. In IJsselland komt het RIVM vandaag uit op 199 minder dan gisteren: 2788 nu tegen 2589 zaterdag.

In Flevoland zijn vandaag 1541 tests positief uitgevallen. Gisteren waren dat er 1171, per saldo dus 370 minder.

Net als gisteren werden in Urk per 100.000 inwoner de minste nieuwe besmettingen geteld. Met 39 personen komt deze gemeente uit op 184 per 100.000 mensen. Lelystad is met 239 ook een positieve uitzondering in de regio.

In een aantal gemeenten op de Veluwe zit het aantal besmettingen tussen 350 en 400 per 100.000 inwoners, terwijl het in de gemeenten ten noorden van Zwolle en ten oosten van Deventer met ruim 500 wat hoger ligt.

Uitschieter

De gemeente Rijssen-Holten is de uitschieter, met 712 positieve tests per 100.000 inwoners, ofwel 272 personen. Alleen in de gemeente Achtkarspelen, hoog in Friesland, is het nog hoger (760 per 100.000).

Het aantal besmettingen in heel Nederland was de afgelopen 24 uur ruim 10.000 lager dan het etmaal daarvoor. Het zijn er nu 60.227 tegen 70.348 gisteren.

Iets meer in ziekenhuizen

Op dit moment liggen er 1482 mensen met het coronavirus in de ziekenhuizen. Dat is iets meer dan gisteren; toen waren het er 1471. Op de intensive care steeg het aantal patiënten van 176 naar 179. Op de verpleegafdeling liggen nu 1303 mensen met corona. Dat zijn 8 meer dan gisteren.

In de afgelopen 24 uur zijn 7 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Een dag geleden werden er 12 sterfgevallen gemeld.