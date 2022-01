KAART | Aantal coronabesmettingen schiet in Oost-Nederland fors naar beneden, problemen bij RIVM houden aan

CHECK JOUW GEMEENTEDe regionale coronabesmettingen zijn het afgelopen etmaal in alle regio’s gedaald, een beeld dat ook landelijk te zien is. Werden er gisteren nog 6406 besmettingen gemeld, vandaag waren dat er 3358. Toch is hier ook een kanttekening te plaatsen omdat het RIVM een achterstand heeft in het registreren van de besmettingen.

In de regio Noord- Oost Gelderland zijn de meeste besmettingen gemeld, met als uitschieter Putten met 447 besmettingen per 100.000 inwoners. Met name de Kop van Overijssel, IJsselland en Noord- en Oost Gelderland hebben meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Alleen Steenwijkerland (90,2) en Olst-Wijhe (81,7) blijven onder de 100 positieve testen per 100.000 inwoners. Nog steeds is het moeilijk te zeggen of de cijfers correct weergegeven worden, wegens grote drukte in de teststraten door het hele land. Het RIVM heeft moeite met het verwerken van alle resultaten.

Noord- en Oost Gelderland

In Noord- en Oost Gelderland werden het afgelopen etmaal 2054 positieve testen geteld, 210 minder dan gisteren. Putten loopt voorop met de meeste besmettingen in relatieve zin, maar Apeldoorn heeft als één van de grote steden in de regio de meeste besmettingen in absolute zin: 365 inwoners kregen hier een positieve testuitslag. Veel besmettingen zijn er ook in Harderwijk (121 personen), Berkelland (118) en Zutphen (114)

Grote steden in IJsselland



In IJsselland zijn in de afgelopen 24 uur 854 coronagevallen gemeld, een etmaal eerder waren dat er nog 2984. Een flinke daling die mogelijk te wijten is aan de problemen met registreren van alle besmettingen. Deventer en Zwolle hebben minder besmettingen dan gisteren. Daar waren ze samen gisteren goed voor 799 coronagevallen, inmiddels zijn de meldingen gedaald naar samen 426. In Dalfsen waren de meeste besmettingen in relatieve zin: 208 per 100.000 inwoners, die voor 60 personen met corona staan.

Flevoland



In veiligheidsregio Flevoland zijn 450 positieve tests geregistreerd. Een dag eerder waren dat er nog 1158. In Flevoland springt alleen de gemeente Urk eruit, met 141,3 besmettingen per 100.000 inwoners. De andere gemeenten in Flevoland blijven onder de 100 besmettingen per 100.000 inwoners. In Lelystad testten de meeste mensen positief: 67 in totaal. Dronten had het minste aantal besmettingen: 20 mensen testten hier positief.

Landelijk

Het RIVM heeft vandaag minder positieve coronatests geregistreerd. Het instituut kreeg 60.147 meldingen binnen, een daling van 13.938 ten opzichte van gisteren. Nog steeds valt moeilijk te zeggen of dit beeld komt door nog niet geregistreerde positieve testen.

De ziekenhuizen verzorgen op dit moment 1129 mensen met corona, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dit zijn er 12 minder dan gisteren. De totale bezetting op de IC is met 16 afgenomen naar 782 patiënten. Op de IC liggen nu 213 COVID-patiënten, 25 minder dan gisteren. Op de verpleegafdelingen liggen 916 patiënten (13 meer dan gisteren) De COVID-instroom op de IC is afgelopen week stabiel gebleven, de COVID-bezetting op de IC is gedaald.

