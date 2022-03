KAART | Aantal coronabesmettingen stabiliseert, Oost-Nederland kleurt oranje

CHECK JOUW GEMEENTEDe hoeveelheid coronabesmettingen in Oost-Nederland lijkt voorzichtig te stabiliseren. De infectiepieken lijken op de meeste plekken achter de rug, al is het virus niet overal op z’n retour.

De meeste gemeenten kleuren vandaag licht- of donkeroranje op de regionale covid-kaart en enkele plaatsen zijn zelfs geel. Toch blijven er grote onderlinge verschillen. Zo registreert de provincie Flevoland de minste nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners en veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland juist de meeste.

Vechtdal kampt met corona

Ommen, Dalfsen en Hardenberg noteren alle drie relatief hoge besmettingscijfers. In Ommen lijkt zelfs sprake van een kleine opleving van het virus: vandaag zijn er 48 positieve coronatestuitslagen, omgerekend komt dat neer op 262,4 per 100.000 inwoners. In buurgemeenten Dalfsen en Hardenberg daalt het aantal corona-infecties, maar blijven de cijfers behoorlijk hoog.

Dezelfde trend is zichtbaar in Raalte en Hellendoorn, waar de hoeveelheid besmettingen weliswaar afneemt, maar nog steeds relatief veel mensen een positieve testuitslag ontvangen. Raalte registreert vandaag 203,1 infecties per 100.000 inwoners, ofwel 77 in totaal. Hellendoorn meldt 79 nieuwe coronagevallen en dat komt neer op 219,9 besmettingen per 100.000 inwoners.

Daling in Overijssel

Staphorst lijkt de coronapiek achter zich te laten. De afgelopen maand lag het hoogtepunt op 57 besmettingen per dag. Daarna werd de daling ingezet en vandaag noteert de gemeente 15 nieuwe infecties.

Ook in Deventer lijkt het tij gekeerd. Medio maart greep het virus om zich heen en zorgde het voor een nieuwe besmettingsgolf. De gemeente noteert vandaag 124 nieuwe coronagevallen, een afname van ruim 80 procent in vergelijking met de piek op 12 maart, toen er 675 infecties werden vastgesteld.

Ondanks de relatief hoge besmettingscijfers, lijkt het coronavirus in Brummen voor minder problemen te zorgen. Per 100.000 inwoners zijn er 239,4 besmet met covid-19. In absolute aantallen komt dat neer op 50 personen. Dat geldt ook voor Oldebroek. De gemeente registreert vandaag 54 nieuwe coronagevallen en hoewel dat misschien niet direct veel lijkt, betekent het toch 227,3 infecties per 100.000 inwoners.

Maart roert zijn staart

De uitdrukking maart roert zijn staart blijkt niet alleen van toepassing op het weer: in Hattem is een heuse golfbeweging zichtbaar. Begin deze maand nam het aantal infecties erg snel toe en dat hield zo’n drie weken aan. Daarna volgde een snelle daling en inmiddels klimt het aantal besmettingen langzaam weer iets omhoog. Vandaag meldt de gemeente 30 positieve testuitslagen, hetgeen gelijk staat aan 245,3 coronagevallen per 100.000 inwoners.

Laagterecord op de Veluwe

De dalende besmettingslijn is zichtbaar in verschillende Veluwe-gemeenten, waaronder Ermelo. Maar ook Epe en Heerde registreren sinds half maart steeds minder nieuwe coronagevallen. Zo weinig zelfs, dat beide plekken vandaag het laagste aantal besmettingen in vijf weken tijd melden. Respectievelijk gaat het om 37 en 21 besmettingen, ofwel zo’n 112 infecties per 100.000 inwoners

Regionale trends

Landelijk zijn er per 100.000 inwoners gemiddeld 123,1 mensen positief getest. In totaal zijn 21.504 Nederlanders besmet met het coronavirus.

Ruim 1440 van hen wonen in veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Daar ligt de infectiegraad boven het landelijk gemiddelde: per 100.000 inwoners zijn er 173,6 coronagevallen.

Dat aantal ligt lager in veiligheidsregio IJsselland, die 871 positieve testuitslagen registreert. Omgerekend komt dat neer op 162,9 besmettingen per 100.000 inwoners.

Veiligheidsregio Flevoland noteert de minste corona-infecties in de regio: vandaag zijn het er 466, ofwel 108,8 per 100.000 inwoners.