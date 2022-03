KAART | Aantal coronagevallen in Oost-Nederland blijft ondanks stijging nog onder weekgemiddelde

In het afgelopen etmaal werden in totaal 4547 positieve tests in de regio gemeld. Dat zijn er 653 meer dan gisteren (3894). In alle drie de veiligheidsregio's (IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland) steeg het aantal besmettingen en hierdoor krijgt de coronakaart vandaag een iets donkerder kleurtje.

Meppel telt net als gisteren verhoudingsgewijs de meeste nieuwe coronagevallen en Urk de minste, slechts vier. Dat het weekgemiddelde van Oost-Nederland voor de zesde dag op rij daalt - nu is dat 5563 positieve tests per dag - is goed nieuws in aanloop naar het opheffen van de laatste coronarestricties. Dat betekent morgen ook het einde van Testen voor Toegang.

Landelijk

Het dalende aantal coronagevallen is ook terug te zien in de landelijke cijfers. In de afgelopen week werden 313.318 besmettingen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 27 procent minder dan een week eerder. In de twee weken hiervoor waren dit er nog meer dan 400.000.

Ook het aantal ziekenhuisopnames én de gemelde sterfgevallen (95 overlijdens) nemen af. Vorige week zijn 1616 besmette mensen in het ziekenhuis opgenomen. Eén op de vijf bleek pas na de opname het virus onder de leden te hebben. Het aantal mensen dat met corona op een intensive care belandde, steeg wel: van 99 naar 114.

