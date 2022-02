KAART | Aantal nieuwe besmettingen in regio flink naar beneden, Bronckhorst en Urk vallen op

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag flink omlaag geschoten. De teller staat op 6416 nieuwe gevallen en dat zijn er ruim 1100 minder dan gisteren. Op de coronakaart zijn er slechts vier gemeenten met meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners, terwijl dat aantal woensdag nog op twaalf stond.

In alle drie de veiligheidsregio's zijn er minder nieuwe positieve tests gemeld, vergeleken met gisteren. In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn het er 3325 en in IJsselland 2136. In Flevoland schoot het aantal nieuwe coronagevallen onder de grens van 1000, het zijn er vandaag 955.

Donkerrode gemeenten

Op de coronakaart kleuren er ‘slechts’ vier gemeenten donkerrood, wat wil zeggen dat er daar meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Dit gaat om Zeewolde, Ermelo, Nunspeet en Bronckhorst. Laatstgenoemde is de regionale uitschieter met 581,9 positieve tests per 100.000 inwoners. Het gaat hier in absolute zin om 210 nieuwe besmettingen. Gisteren waren er nog twaalf donkerrode gemeenten in deze regio.

In vier gemeenten in Oost-Nederland ligt het aantal positieve tests onder de 300 per 100.000 inwoners. Drie van die gemeenten zijn te vinden in de provincie Flevoland, namelijk Noordoostpolder, Lelystad en Urk. De vierde is de gemeente Zwartewaterland. Op Urk is het aantal het laagst van de hele regio met 122,5 positieve tests per 100 inwoners. Het gaat hier om 26 nieuwe besmettingen.

Landelijk beeld

In heel Nederland werden er in de afgelopen 24 uur 56.390 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een donderdag is dat het laagste aantal sinds 20 januari, bijna een maand geleden. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM bijna 439.828 positieve tests, gemiddeld 62.833 per dag. Dat is het laagste aantal sinds 30 januari. Het gemiddelde daalt voor de vijfde dag op rij.

In Amsterdam zijn vandaag 2229 besmettingen vastgesteld, vanuit Utrecht kwamen 1523 meldingen, Rotterdam had 1513 positieve tests en Den Haag 1307. Daarna volgt Groningen (1024). Vlieland had als enige gemeente in Nederland geen enkele positieve test.

Situatie in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag opnieuw gedaald, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu nog 1588 coronapatiënten, 62 minder dan gisteren. Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met 5 tot 168. De laatste keer dat dit aantal minder dan 170 bedroeg was op 21 oktober.

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen stijgt wel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat achttien mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. In Oost-Nederland gaat het om in totaal vijf sterfgevallen. In de veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland zijn dat er allebei twee en in de veiligheidsregio Flevoland één, aldus het coronadashboard.

In de afgelopen week zijn 92 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n dertien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 januari.

