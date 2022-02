KAART | Aantal nieuwe besmettingen stabiel in Oost-Nederland, twee gemeenten in Vechtdal vallen op

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 4753 positieve tests geregistreerd in Oost-Nederland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er vrijwel net zoveel (4710) als een dag eerder. Opsteker: de drie veiligheidsregio’s noteren vandaag lagere aantallen dan het het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen.

Als er al iets opvalt op de coronakaart van vandaag, dan het twee gemeenten in Vechtdal. In de buurgemeenten Ommen en Hardenberg testten relatief de meeste mensen positief afgelopen etmaal in de Stentor-regio. In Ommen werden 86 coronagevallen geconstateerd, in Hardenberg ging het om 291 positieve tests: 377 in totaal.

Reden tot grote zorgen is dat niet. In beide gemeenten zijn de verschillen deze week per dag groot. Dinsdag werden in Ommen en Hardenberg weinig positieve tests geregistreerd (186), woensdag juist veel (337) en gisteren weer weinig (146). De pieken van dinsdag en vandaag worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat later verwerkte positieve tests van een dag eerder.

Olst-Wijhe

In IJsselland kwamen in totaal 1861 coronagevallen aan het licht tussen gisterochtend en vanochtend. Dat is onder het gemiddeld van de afgelopen zeven dagen (1460). De gemeente Olst-Wijhe constateerde met 86 positieve tests - naast Ommen en Hardenberg - ook relatief veel nieuwe coronabesmettingen. In Deventer (339) en Zwolle (357) werd geen opvallend hoog of laag aantal positieve tests geteld.

In Noord- en Oost-Gelderland bleken 2148 mensen het virus onder de leden te hebben. Een dag eerder waren dat er nog 2636. Heerde is de enige gemeente in deze veiligheidsregio met een donkerdere kleur. Daar testten 76 mensen positief.

Er kwamen 744 coronagevallen bij in Flevoland de afgelopen 24 uur. Dat is iets onder het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (814). Opnieuw valt Urk op met een bijzonder laag aantal positieve tests: 7 stuks. Zeewolde heeft opnieuw relatief de meeste nieuwe besmettingen in deze provincie: 80 in totaal.

Landelijke cijfers

De omikrongolf van het coronavirus verliest landelijk steeds meer kracht. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 37.617 besmettingen bevestigd en geregistreerd bij het RIVM. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal in zes weken tijd.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 260.552 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 37.217 nieuwe gevallen per dag, het laagste niveau sinds 20 januari. Het gemiddelde daalt voor de dertiende dag op rij en ligt 36 procent lager dan vorige week.

Ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 1513 patiënten met het coronavirus, 42 minder dan een dag eerder. Daarmee is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis voor de derde dag op rij gedaald, laten de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien.

Op de intensive cares liggen 159 patiënten met corona, 4 minder dan op donderdag. 1354 coronapatiënten bezetten op de verpleegafdelingen een bed. Dat zijn er 38 minder dan een dag eerder.

Op de ic’s zijn tussen donderdag en vrijdag 8 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, op de verpleegafdelingen 165. Doordat meer mensen de ziekenhuizen mochten verlaten of zijn overleden, is het totale aantal coronapatiënten toch gedaald.

Stergevallen

Het RIVM kreeg bericht dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 75 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna elf per dag. Dat is het laagste niveau in bijna twee weken tijd.