KAART | Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt, maar situatie in Staphorst blijft zorgelijk

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal mensen in Oost-Nederland dat via de GGD een positieve uitslag van een coronatest heeft gekregen, is gedaald ten opzichte van een dag eerder. Zeker in de Veiligheidsregio’s IJsselland en Flevoland zijn er duidelijk minder besmette personen geconstateerd. Ondanks een daling in Staphorst zijn daar de zorgen nog steeds het grootst.

Het afgelopen etmaal zijn er landelijk 7344 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 1338 minder dan gisteren. Gisteren nam het aantal nog toe, met 3356, maar dat was een vertekend beeld als gevolg van een technische storing in een computersysteem. Kijkend naar de weekgemiddelden, lijkt er weer sprake te zijn van een dalende trend. Mogelijk zijn er vandaag minder nieuwe besmettingen gemeld doordat minder mensen zich hebben laten testen op Koningsdag.

De daling is in ieder geval ook in Oost Nederland te zien. Het aantal positieve tests daalt in een dag tijd in het gebied IJsselland van 260 naar 209. In Flevoland is het verschil verhoudingsgewijs nog wat groter: van 176 naar 107. In veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland zijn 333 mensen positief getest. Dat zijn er ‘slechts’ veertien minder dan een dag eerder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Staphorst

Zoals de afgelopen weken wel vaker zijn in Staphorst de meeste positieve tests per 100.000 inwoners gemeld: 105 om precies te zijn. In absolute aantallen gaat het om achttien personen, zes minder dan een dag eerder. Andere gemeenten waar vandaag verhoudingsgewijs veel besmettingen zijn genoteerd, zijn: Nunspeet, Putten en Rijssen-Holten.

Opvallend is ook dat geen van de gemeenten in deze regio met een lichtblauwe/grijze kleur op de kaart verschijnt. Plekken met geen of nauwelijks besmettingen zijn er vandaag dus niet in Oost-Nederland. De minste besmettingen zijn verhoudingsgewijs in Zwartewaterland: 17,6 per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 20. Daarvan kwam één persoon uit het gebied IJsselland en er overleed ook iemand aan corona in Noord- en Oost Gelderland.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot meer dan 2700. Dat is voor het eerst sinds 7 januari. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2704 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 93 meer dan op woensdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde slechts licht, van 814 naar 813.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.