KAART | Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt verder, Heerde blijft buitenbeentje

check jouw gemeenteHet aantal nieuwe coronabesmettingen daalt voor de derde dag op rij, ook in Oost-Nederland. Waar de regio IJsselland gisteren een negatieve uitschiet omhoog was, telt deze regio nu een daling van 76 positieve tests. Brandhaard Zwartewaterland kende een gunstige dag en daalt richting het landelijk gemiddelde, terwijl Heerde nu donkerrood kleurt op de kaart.

De afgelopen 24 uur zijn 549 nieuwe besmettingen gemeld in deze regio. Bekend is dat de cijfers op maandag steevast laag uitvallen, omdat in het weekend minder wordt getest. In Ommen is dit etmaal maar één inwoner positief getest. In de regio Noord- en Oost-Gelderland overleed één inwoner aan de gevolgen van het coronavirus.

In veiligheidsregio Flevoland zijn de afgelopen dag 134 positieve tests gemeld; vier minder dan een dag eerder. Noord- en Oost-Gelderland telt 250 besmettingen, veertien minder dan gisteren. In IJsselland, gisteren nog een uitschieter met 242 positieve tests, zijn de afgelopen 24 uur 165 mensen positief getest op het coronavirus.

Corona slaat toe in Heerde

Hiermee zitten de drie veiligheidsregio's in deze regio alle drie ruim onder het landelijk gemiddelde van 39,2 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners. Dat geldt niet voor de gemeente Heerde. Met elf positieve tests, slechts vier meer dan een dag eerder, zit de Veluwse gemeente op een gemiddelde van 59,2 positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Vanwege de snelle stijging van het aantal besmettingen in Heerde zit een basisschool een week op slot en heeft een voetbalclub alle trainingen stilgelegd.

Ook Dronten (48,1), Olst-Wijhe (43,8), Zwartewaterland (44,1), Nunspeet (46,7) en Steenwijkerland (45,3) zitten met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners boven het landelijk gemiddelde.

Landelijke daling vlakt af

In heel Nederland zijn vandaag 6.824 nieuwe besmettingen gemeld, 667 minder dan gisteren. Toen was ook al een forse daling te zien van 1.329 besmettingen. In de afgelopen week zijn 51.609 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7373 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds begin januari. In iets meer dan een maand tijd is dat gemiddelde verdubbeld.

Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag. Maar die piek ligt de laatste weken hoger en hoger. Het cijfer van maandag ligt al hoger dan de piek van de week zo’n twee weken geleden, en dan moet de piek van deze week waarschijnlijk nog komen.

Meer patiënten in het ziekenhuis

Landelijk liggen 2.342 coronapatiënten in het ziekenhuis, 94 meer dan gisteren. Dat is het hoogste aantal sinds 26 januari. Daarvan liggen er 675 op de intensive care, een toename van twintig vergeleken met een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen 1667 coronapatiënten, 74 meer dan op zondag en het hoogste aantal sinds 26 januari. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg met 20 naar 675, het hoogste niveau sinds 20 januari.

Het aantal opgenomen covid-patiënten uit Flevoland is stabiel gebleven op twee. In Noord- en Oost-Gelderland is een daling te zien; vandaag is één patiënt opgenomen in het ziekenhuis. Dat waren er gisteren nog zes. Voor IJsselland ligt het aantal opnames vandaag op drie; vijf minder dan gisteren.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende weken kan stijgen richting 2900, het niveau van begin januari. De ziekenhuisbaas verwacht dat de komende weken druk zullen worden voor ziekenhuizen. ,,Maar van code zwart blijven we echt weg. Het glas is halfvol”, aldus Kuipers. Bij ‘code zwart’ zijn ziekenhuizen genoodzaakt te kiezen welke patiënten nog behandeld kunnen worden en voor wie geen plek meer is.

