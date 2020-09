Kaart: aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt flink, bekijk hier de situatie in jouw gemeente

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is deze week fors gestegen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Ook in Oost-Nederland is dat beeld te zien: in zowel Overijssel, Gelderland als Flevoland zijn er meer nieuwe besmettingen geconstateerd. Hoe is dat in jouw buurt?

In totaal werden er tussen 2 en 8 september 5.427 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus en dat is een flinke stijging ten opzichte van de RIVM-cijfers van vorige week. Toen lag het aantal nieuwe besmettingen op 3.597. Het verschil met deze week is dus 1.830.

Stijging in Oost-Nederland

Oost-Nederland noteert deze week ook meer nieuwe coronabesmettingen dan de week hiervoor. In Gelderland kwamen er 352 nieuwe besmettingen aan het licht, een stijging van 114. In Overijssel ging het om 113 nieuwe coronagevallen, een stijging van 48. En in Flevoland worden er deze week 105 nieuwe besmettingen gemeld, een stijging van 40 ten opzichte van vorige week.

Als we naar de afzonderlijke gemeentes kijken, dan zien we dat er in Oost-Nederland een aantal uitschieters zijn. Op dit moment zijn dat Harderwijk, Nijkerk en Ommen. Daar ligt het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners vrij hoog. In Ommen ligt het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners op 50.

In Harderwijk is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners 44,4. En in Nijkerk ligt het aantal coronagevallen per 100.000 inwoners op 44. Deze cijfers gaan over de periode van 26 augustus tot en met vandaag:

Coronapatiënten in het ziekenhuis

In tegenstelling tot het aantal nieuwe coronabesmettingen was er wel een daling te zien in het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen is opgenomen. In totaal werden er in Nederland deze week 43 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er 14 minder dan vorige week. In Oost-Nederland gaat het om twee nieuwe ziekenhuisopnames, één in Gelderland en één in Flevoland.

Het aantal coronapatiënten dat nu in ziekenhuizen in Oost-Nederland ligt, is een stuk minder groot dan enkele maanden geleden. In het St Jansdal Ziekenhuis schommelt dat aantal nu doorgaans tussen de 1 en 5 patiënten. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis zijn het er vandaag 3. In Gelre Ziekenhuizen, met vestigingen in Apeldoorn en Zutphen, liggen er momenteel geen coronapatiënten in het ziekenhuis.

Coronadoden

Net als de ziekenhuisopnames is ook het aantal coronadoden gedaald. Uit de nieuwste RIVM-cijfers blijkt dat er tussen 2 en 8 september 17 nieuwe sterfgevallen zijn gemeld. Dat zijn er 7 minder dan vorige week, toen dat aantal op 24 lag. In Oost-Nederland kwam er één nieuwe coronadode bij, deze viel in Gelderland.

Testen

Het aantal mensen dat zich op het coronavirus heeft laten testen is in een week tijd ook fors gestegen. In de nieuwste cijfers gaat het om 180.182 mensen die zich in een GGD-teststraat hebben gemeld. Dat zijn er 16.610 meer dan de week daarvoor. De groeiende drukte in de teststraten zou één van de factoren kunnen zijn van het stijgende aantal coronabesmettingen.

Het percentage coronatests dat positief uitpakte, ligt met 2,8 procent weer iets hoger dan vorige week, toen het 2,2 procent was. Dat duidt er op dat de snelheid waarmee het virus zich verspreidt weer iets toeneemt. Het reproductiegetal is in de nieuwste cijfers gestegen en ligt op 1,17, meldt het RIVM. Dat betekent dat 100 mensen die met corona besmet zijn samen 117 anderen besmetten.

