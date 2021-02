KAART | Aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt fors (en dat zien we ook in Oost-Nederland)

Check jouw gemeenteHet aantal nieuwe coronabesmettingen schiet vandaag fors omhoog. Die stijging zien we zowel landelijk als regionaal. In heel Oost-Nederland kwamen er meer besmettingen bij en daardoor kleurt de coronakaart een stuk minder grijs dan gisteren nog het geval was.

In totaal kwamen er in Nederland de afgelopen 24 uur 4618 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat zijn er ruim 1200 meer dan gisteren en is het hoogste aantal sinds 28 januari. In Oost-Nederland is de grootste stijging te zien in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar worden vandaag 177 nieuwe besmettingen gemeld en dat zijn er 80 meer dan gisteren.

Risiconiveau

In de veiligheidsregio IJsselland ligt het aantal nieuwe positieve tests vandaag op 121. Dat waren er gisteren 78. Gisteren zakte IJsselland op het coronadashboard van de overheid naar risiconiveau ‘zorgelijk’. Hier verandert de stijging van het aantal besmettingen van vandaag overigens niks aan. Het risiconiveau wordt namelijk niet per dag bepaald, maar hier wordt iedere twee weken naar gekeken. Welk risiconiveau een regio krijgt, hangt af van het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen.

In Flevoland is er slechts een kleine stijging van het aantal coronagevallen te zien. Hier zijn het er drie meer dan gisteren: van 57 naar 60. Flevoland is vandaag de enige regio met een gemeente waar nul nieuwe besmettingen zijn geconstateerd. Het gaat in dit geval om Urk, waar de afgelopen twee dagen ook al een nulscore werd neergezet.

Donkeroranje

Waar de coronakaart gisteren nog voor een groot deel grijs kleurde, is daar vandaag weinig meer van over. Naast Urk zijn alleen Noordoostpolder en Zutphen nog grijs. Dat is de beste kleur die je op de coronakaart kunt hebben. In Noordoostpolder en Zutphen gaat het allebei om 4,2 besmettingen per 100.000 inwoners.

De gemeente Ommen heeft vandaag de twijfelachtige eer om koploper van deze regio te zijn met 44,4 besmettingen per 100.000 inwoners. Zwartewaterland zit daar met 44,1 dicht achter. Ook Steenwijkerland, Oldebroek, Elburg, Epe, Raalte en Berkelland kleuren donkeroranje op de coronakaart.

Landelijk beeld

Als we naar het landelijke beeld kijken, zien we dat Amsterdam vandaag het hoogste aantal nieuwe coronagevallen heeft genoteerd. In de hoofdstad testten 228 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 133 besmettingen aan het licht en in Den Haag 122.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, is het coronavirus bij iets meer dan een miljoen Nederlanders vastgesteld. Van iets meer dan 15.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 74. Gisteren lag dat aantal nog op 89.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur met een fractie gestegen. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1931 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis, 12 meer dan gisteren. Van deze patiënten zijn er 523 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er 3 meer dan een dag eerder.

