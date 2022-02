KAART | Aantal nieuwe coronagevallen daalt: slechts vier donkerrode gemeenten in regio

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronagevallen begint langzaam wat te dalen. Dat is het landelijke beeld en dat zien we ook terug in Oost-Nederland. De coronakaart met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners kleurde nog niet zo lang geleden volledig donkerrood, maar vandaag is dat nog 'slechts’ het geval in vier gemeenten.

In Oost-Nederland zijn er vandaag 7163 nieuwe positieve tests geregistreerd. Dat is een daling ten opzichte van zondag, toen de teller op ruim 7200 nieuwe gevallen stond. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komen er deze maandag 3981 nieuwe besmettingen bij, in IJsselland zijn dat er 2147 en in Flevoland 1035.

Minder donkerrood

Op de coronakaart, met het aantal besmettingen in relatieve zin, zijn er maar vier gemeenten met meer dan 500 positieve tests per 100.000 inwoners. Die kleuren donkerrood. Uitschieter is Harderwijk met 687,5 positieve tests per 100.000. In absolute zin komt het hier neer op 335 nieuwe besmettingen.

In Heerde gaat het 121 nieuwe besmettingen (644,4 positieve tests per 100.000 inwoners), in Epe om 196 nieuwe positieve tests (590,4 per 100.000) en in Zeewolde om 125 nieuwe gevallen (546,4 per 100.000). Ter vergelijking: gisteren waren er nog elf gemeenten in Oost-Nederland die de donkerrode kleur kregen vanwege meer dan 500 positieve tests per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Afgezien van Zeewolde lijkt het in Flevoland de goede kant op te gaan. Drie van de vijf Flevolandse gemeenten in de kaart zit onder de grens van 300 besmettingen per 100.000 inwoners. Dit gaat om Lelystad, Noordoostpolder en Urk. En Dronten zit daar maar nipt boven. De 113,1 positieve tests per 100.000 inwoners van Urk is het laagst van de hele regio. In absolute zin zijn hier vandaag 24 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Twee gemeenten coronavrij

In heel het land zijn er in de afgelopen 24 uur in totaal 55.116 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het laagste aantal sinds 17 januari. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 833.652 meldingen van positieve tests, gemiddeld 119.093 per dag. Dat is het laagste gemiddelde in ongeveer een week tijd. Bij die positieve tests zijn de honderdduizenden achterstallige meldingen meegenomen die vorige week met vertraging binnenkwamen.

In Amsterdam zijn vandaag 2039 besmettingen vastgesteld. Utrecht telde 1346 positieve tests en Groningen 1157. Daarna volgen Rotterdam (1134) en Den Haag (1067). Op Vlieland en Schiermonnikoog testte niemand positief. Het zijn de eerste gemeenten in een week tijd die coronavrij bleven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Situatie in ziekenhuizen

Opnieuw is het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen. Vandaag liggen in totaal 1554 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 72 patiënten ten opzichte van zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic’s nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal toe, maar vergeleken met een maand geleden is juist sprake van een daling. Momenteel liggen er 181 patiënten met een coronabesmetting in een ic-bed, twee meer dan zondag. Op 14 januari waren het er nog 334.

Sterfgevallen

Er zijn vandaag zes nieuwe sterfgevallen gemeld bij het RIVM. Twee daarvan komen uit Oost-Nederland, allebei uit de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het gaat om inwoners van de gemeenten Ermelo en Winterswijk. In de afgelopen zeven dagen zijn 74 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld ruim tien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.