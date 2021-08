KAART | Aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland neemt weer iets af, Delta-variant nu echt volledig dominant

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe positieve coronatests in Oost-Nederland is licht afgenomen. Het afgelopen etmaal werden er 258 besmettingen geregistreerd door het RIVM, dertig minder dan op vrijdag. Ondertussen is 98,3 procent van de besmette mensen besmet met de Delta-variant.

Dalfsen, Olst-Wijhe, Elburg en Nijkerk springen er vandaag een beetje bovenuit, qua positieve coronabesmettingen. De eerste drie zitten allemaal rond de 20 à 21 besmettingen per 100.000 inwoners. Nijkerk gaat naar de 25. In Staphorst testte, als enige gemeente in deze regio, niemand positief.

In Flevoland, dat als enige van de drie veiligheidsregio's nog de status 'zees ernstig’ heeft, testten 91 mensen positief. Dat is 21,2 op 100.000 inwoners. Noord en Oost Gelderland kwam in absolute aantallen hoger uit: 102. Maar dat resulteert in 12,3 mensen per 100.000. IJsselland ligt daar een fractie onder: 12,2 mensen positief getest per 100.000 inwoners. Dat zijn er in werkelijkheid 65.

Brummen weer normaal

Daarmee is het totaal aantal in de drie veiligheidsregio's met 258 besmettingen weer ongeveer op het niveau van donderdag. Vrijdag werden er 278 coronagevallen gemeld. En waar gisteren Brummen nog donkerrood kleurde met 82 positieve tests per 100.000, is dat aantal nu genormaliseerd naar 19,3 per 100.000. In absolute aantallen: 4 Brummenaren. Het is mogelijk dat die eerdere dagcijfers een vertekend beeld gaven. De GGD kampte deze week drie keer met een storing, waardoor sommige coronabesmettingen pas later werden geregistreerd.

Landelijke cijfers

Vandaag (14 augustus) zijn er landelijk 2.349 nieuwe positieve testen gemeld. Dat is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (2.325), maar minder dan vrijdag, toen er 2718 nieuwe gevallen bijkwamen. Gisteren (13 augustus) zijn 63 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat is gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (63). Er worden nu 454 gewone ziekenhuisbedden en 198 IC-bedden bezet door coronapatienten.

Daarmee liggen er weer iets meer mensen in het ziekenhuis. Gisteren waren het er 646, het laagste aantal sinds twee weken. Nu zijn er zes mensen meer opgenomen. In zowel Zwolle als Deventer werd iemand opgenomen in het ziekenhuis. Vanuit Lelystad werden twee mensen opgenomen.

