KAART | Aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland stijgt licht, Veluwe valt op

CHECK JOUW GEMEENTEOost-Nederland noteert vandaag 550 nieuwe coronabesmettingen, een kleine stijging ten opzichte van gisteren. In de regio Noord- en Oost-Gelderland komen er meer besmettingen bij, terwijl in IJsselland en Flevoland een daling te zien is. Op de coronakaart heeft geen enkele gemeente vandaag de donkerrode kleur.

In de afgelopen 24 uur werden er 6409 nieuwe coronagevallen geregistreerd in heel Nederland, dat zijn er ruim 800 meer dan gisteren. In Oost-Nederland staat de teller vandaag op 550 nieuwe besmettingen, dinsdag waren dat er 545. Van de drie veiligheidsregio’s uit het Stentor-gebied noteerde alleen Noord- en Oost-Gelderland een stijging. Hier kwamen het afgelopen etmaal 287 nieuwe positieve tests aan het licht, 26 meer dan gisteren.

In de veiligheidsregio IJsselland zien we vandaag 130 nieuwe besmettingen, 15 minder dan gisteren. In Flevoland is de daling minimaal: gisteren 136 nieuwe positieve tests, vandaag 133.

Niet donkerrood

Als we kijken naar de coronakaart, valt op dat er vandaag geen enkele gemeente is met de zorgelijke donkerrode kleur. Gisteren was dat aantal overigens ook al minimaal, toen alleen Oldebroek met 76 positieve tests per 100.000 inwoners rood kleurde.

De gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners liggen in Gelderland, vooral rond de Veluwe. Koploper in deze regio is Heerde met 48 besmettingen per 100.000 inwoners, gevolgd door Elburg en Apeldoorn met allebei 47 besmettingen per 100.000 inwoners. Ook Oldebroek (46) en Epe (45) zitten in de buurt.

Landelijk beeld

Landelijk gezien telde Rotterdam afgelopen etmaal de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 329 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Amsterdam volgt met 259 nieuwe gevallen en in Den Haag kwamen 232 besmettingen aan het licht. Tilburg telde 130 positieve tests en Utrecht 125.

Sinds het begin van de corona-uitbraak zijn 1,3 miljoen Nederlanders positief getest. In de afgelopen zeven dagen zijn 46.923 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 6703 per dag. Het gemiddelde daalt vandaag voor de zesde achtereenvolgende dag. In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 23 coronapatiënten gemeld.

Situatie in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw toegenomen. Inmiddels staat de teller op 2558, dat zijn er 60 meer dan dinsdag. Het gaat om het hoogste aantal sinds 12 januari. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen nu 776 coronapatiënten op de intensive cares, een stijging van 26 ten opzichte van gisteren. De laatste keer dat de bezetting op ic’s zo hoog was, was eind april vorig jaar. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1782 coronapatiënten. Dat betekent een toename van 34.

