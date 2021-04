KAART | Aantal nieuwe positieve coronatests iets gedaald in Oost-Nederland

In alle drie de veiligheidsregio's daalde het aantal positief geteste mensen. Noord- en Oost-Gelderland noteert de grootste daling. Gisteren werden nog 660 inwoners bewezen positief getest, vandaag zijn dat er 311. In IJsselland daalde het aantal positief geteste mensen van 238 naar 189. In Flevoland ging dat aantal van 145 naar 136. Op zondag vallen de besmettingscijfers over het algemeen wat lager uit dan op andere (werk)dagen.

Vier gemeenten in Oost-Nederland kleuren vandaag rood op de kaart. In Zwartewaterland kregen 57,3 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag. In Staphorst was dat 75,8, in Elburg 95 en in Voorst 57.

8600 positieve tests

Landelijk zijn er afgelopen etmaal 8600 nieuwe coronagevallen geregistreerd door het RIVM. Een dag eerder waren dat er 8301. Dat aantal is bijgesteld, aanvankelijk ging het om 8336 nieuwe positieve tests.

In de afgelopen 24 uur zijn er 12 sterfgevallen door corona gemeld. Zaterdagochtend waren dat er veel meer (31) en vrijdag eveneens 12. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne nam het aantal sterfgevallen flink af, tot vorige week zo’n twintig per dag.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gestegen in vergelijking met zaterdag. In totaal zijn nu 2.478 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 50 dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten met 6 toe, tot 808. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met 44 tot 167.

