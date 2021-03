KAART | Aantal nieuwe positieve tests loopt op in IJsselland, uitschieters in Zwolle en Lelystad

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden een dag eerder nog 315 nieuwe coronagevallen gemeld: het hoogste aantal in twee maanden. Met 242 positieve tests in het afgelopen etmaal zet deze ongunstige trend niet door. Sinds 7 maart liep het aantal nieuwe positieve tests in deze veiligheidsregio elke dag verder op - de lichte daling van donderdag daargelaten.

De andere twee veiligheidsregio's in dit gebied registreerden - in tegenstelling tot een dag eerder - wéI wat meer nieuwe besmettingen. De GGD's in IJsselland telden 213 positieve tests, 35 meer dan gisteren werd gemeld. In Flevoland liep het aantal nieuwe coronagevallen op met 110, een dag eerder waren het er nog 91.

Probleemgemeenten

De gemeente Zwartewaterland springt opnieuw in het oog. Afgelopen 24 uur kwamen daar 35 geregistreerde besmettingen bij. Dat zijn er 154 per 100.000 inwoners. Daarmee behoort Zwartewaterland landelijk weer bij de gemeenten met de meeste positieve tests in verhouding tot het aantal inwoners. De afgelopen dagen kwamen er in Zwartewaterland 162 coronagevallen bij.

Ook Ermelo en Oldebroek kleuren net als gisteren rood op de coronakaart. Dat betekent dat er meer dan 56 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd het afgelopen etmaal. In Ermelo werden in absolute zin 19 mensen positief getest, in Oldebroek waren het er 17.

In zowel Voorst, Zeewolde als op Urk werd afgelopen 24 uur slechts één coronageval gemeld.

Zwolle & Lelystad

In Zwolle kwamen tussen gisterochtend en vanochtend 43 besmettingen aan het licht, 33 per 100.000 inwoners. Een aantal dat in de Overijsselse hoofdstad sinds 8 januari niet meer zo hoog lag. Ook Lelystad telde - in vergelijking met de afgelopen weken - relatief veel nieuwe besmettingen: 26. Dat zijn er ook 33 per 100.000 inwoners. Op 17 januari werden daar voor het laatst meer dan 26 positieve tests geregistreerd.

In Deventer bleken 26 inwoners het coronavirus onder de leden te hebben (26 per 100.000 inwoners) en in Apeldoorn waren het er 39: 24 per 100.000 inwoners.

Landelijk

In heel Nederland werden tussen gisterochtend en vanochtend 6012 nieuwe coronagevallen gemeld, 420 minder dan een dag eerder toen er (na bijstelling) 6432 gevallen werden geconstateerd.

Het aantal sterfgevallen was vandaag 24. In de afgelopen zeven dagen werden 238 sterfgevallen geregistreerd. In de week ervoor waren het er 270. Bij het begin van de vaccinatiecampagne in januari kwamen er gemiddeld ongeveer 100 meldingen van sterfgevallen per dag.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 16.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.

