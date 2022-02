KAART | Aantal positieve coronatesten op papier explosief hoog, maar het echte beeld is hoopvol

CHECK JOUW GEMEENTEDe meldingsachterstand van 317.184 positieve coronatesten is vandaag door de GGD en het RIVM volledig weggewerkt. Het geeft een beeld van Oost-Nederland met gemeenten die ongekend hoge cijfers noteren. Maar het ware verhaal is een stuk gunstiger.

De positieve testen worden voortaan rechtstreeks vanuit de GGD-teststraten aan het RIVM doorgegeven. Voorheen zat daar nog een handmatige stap tussen, waardoor er vanaf 18 januari een achterstand ontstond. Met de nieuwe meldroute werd vandaag een inhaalslag gemaakt van 317.184 positieve testuitslagen.

Dat stuwmeer aan oude meldingen vertekent de kaart al een aantal dagen en van vandaag helemaal. In werkelijkheid lijkt stijging van mensen met een covid-19 besmetting de afgelopen week af te vlakken. De afgelopen week lieten namelijk landelijk gezien iets minder mensen zich testen. Het waren er 977.564, ongeveer 4 procent minder dan de week ervoor.

Om aan te geven hoe de cijfers uit de pas lopen: Nijkerk komt vandaag tot 5575 positief geteste mensen, omgerekend naar 100.00 inwoners. Gisteren had Urk het hoogste aantal in de regio, met 980 positieve testen. In het gebied van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland was er een sprake van een verdubbeling. Van 2676 naar 5171.

In Flevoland ging de teller meer dan vijf keer over de kop. Van 3014 naar 17.093 gemelde positieve testen. Een zelfde is te zien in de Veiligheidsregio IJsselland: van 2160 naar 12.878.

Ziekenhuizen

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gestegen, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu in totaal 1580 coronapatiënten, 87 meer dan maandag. Dat is het hoogste aantal in ruim een maand.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1354 patiënten met corona, 75 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 12 tot 226.

Relatief laag

Maandag liet het totaalaantal covidpatiënten een plotselinge stijging zien van 149, de grootste toename sinds eind december 2020. Vergeleken met een week geleden liggen er nu 237 meer mensen met corona onder de leden in de ziekenhuizen. De aantallen zijn echter nog altijd relatief laag. Half december waren het er nog ruim duizend meer dan nu.

Binnenkort wordt in de cijfers ook een duidelijke scheiding aangebracht tussen mensen die door corona in het ziekenhuis belanden en mensen die met corona naar het ziekenhuis moeten.

