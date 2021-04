KAART | Aantal positieve coronatests daalt in Oost-Nederland

In alle drie de veiligheidsregio's in Oost-Nederland daalde het aantal nieuwe positieve coronatest. In Noord- en Oost-Gelderland werden afgelopen etmaal 263 coronagevallen geregistreerd: 31,8 per 10.000 inwoners. In IJsselland werden 132 inwoners positief getest (24,8 per 10.000 inwoners) en in Flevoland lag dat aantal op 100 (23,6 per 10.000 inwoners).